Ринок загальнодоступних хмарних послуг перевищив $500 млрд у 2022 р. - IDC

Обсяг світового ринку загальнодоступних хмарних послуг у 2022 році зріс на 22,9% і сягнув $545,8 млрд, ідеться у звіті дослідницької фірми IDC.

Аналітики компанії поділяють хмарний ринок на три головні сегменти - інфраструктура як послуга (IaaS), платформа як послуга (Paas), а також програмне забезпечення як послуга (SaaS), причому всередині третього сегмента виокремлюють додатки та ПЗ для системних середовищ.

Додатки є найбільшим сегментом ринку - на них припадає близько 45% сукупного виторгу. Друге місце посідає сегмент IaaS (21,2%), і третє-четверте ділять решту два сегменти, з показниками в на рівні 17%.

На ринку домінують п'ять провідних постачальників хмарних послуг - Microsoft Corp., Amazon Web Services, Salesforce Inc., Google і Oracle Corp. Їхня сукупна частка ринку становить понад 41%, а їхній виторг за минулий рік зріс на 27,3%, тобто із випереджальними темпами.