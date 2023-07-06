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Meta запустила новий сервіс-конкурент Twitter
09:20 06.07.2023 |
Американська компанія Meta, що володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, у ніч на четвер, 6 липня, офіційно запустила сервіс мікроблогів під назвою Threads, який може стати конкурентом Twitter Ілона Маска.
"Зробімо це. Ласкаво просимо в Threads", - написав генеральний директор Meta Марк Цукерберг у своєму першому пості на новій платформі. Згодом він зазначив, що за перші чотири години після запуску в додатку зареєструвалися понад п'ять мільйонів користувачів.
Як і Twitter, сервіс Threads дає змогу публікувати короткі текстові повідомлення, які можна вподобати, коментувати або ділитися ними зі своїми читачами, водночас можливості надсилання прямих повідомлень у ньому немає. Додаток працює на базі Instagram, звідки можна перенести особисті дані та підписників. Повідомлення можуть бути розміром до 500 символів і містити посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин, ідеться в блозі Meta.
За даними компанії, застосунок доступний для звантаження в магазинах Apple App Store і Google Play Store більш ніж у 100 країнах світу. Поки що він функціонуватиме без реклами, запевняють у Meta.
Користувачі Twitter у пошуку альтернатив
Meta анонсувала запуск Threads на тлі масових обурень користувачів Twitter через запровадження обмежень на перегляди постів. Тепер верифіковані юзери можуть переглядати до 10 000 твітів на день, неверифіковані - до 1000, а нові користувачі - лише до 500 твітів.
Власник Twitter Ілон Маск пояснював необхідність обмежень "екстремально високим рівнем збору даних і маніпуляцій", але запевняв, що захід діятиме тимчасово. Проте ліміти змусили багатьох користувачів шукати альтернативи Twitter.
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