Google уповноважив себе використовувати всю «загальнодоступну інформацію» про користувачів для навчання моделей ШІ у своїх продуктах

Google оновила свою політику конфіденційності й тепер прямо заявляє, що компанія залишає за собою право збирати практично всі дані, які публікують користувачі в інтернеті, для створення своїх інструментів штучного інтелекту.

«Google використовує інформацію для покращення наших сервісів та розробки нових продуктів, функцій і технологій, які приносять користь нашим користувачам та суспільству», - йдеться в новій політиці Google. «Наприклад, ми використовуємо загальнодоступну інформацію, щоб навчати моделі штучного інтелекту Google та створювати продукти та функції, такі як можливості Google Translate, Bard та Cloud AI».

Зміни в політиці містять нові способи використання онлайн даних для роботи інструментів ШІ. Раніше Google заявляла, що дані будуть використовуватися для мовних моделей, а не для моделей ШІ. Крім того, раніше у політиці згадувався лише сервіс Google Translate, а тепер до нього також приєдналися Bard та Cloud AI.

Це не зовсім типовий пункт політики конфіденційності. Як правило, ці політики описують, як компанія використовує інформацію, яку користувач публікує у власних сервісах. Але в цьому випадку, схоже, що Google залишає за собою право збирати та використовувати будь-які дані, розміщені в будь-якому просторі загальнодоступної мережі, начебто весь інтернет - це власний майданчик для навчання ШІ компанії.

Іншими словами, все, що користувач коли-небудь розміщував у загальнодоступних інтернет-сервісах, чи то сайти відгуків, чи сторінки в соціальних мережах, може бути основою для навчання систем ШІ. Компанії, такі як Google та OpenAI, обробили великі простори інтернету для навчання своїх моделей. Поки що не зовсім зрозуміло, чи це є законним. У майбутньому це може спричинити судові розгляди через питання авторського права. А поки що деякі популярні платформи, такі як Twitter та Reddit, обмежують сторонній доступ до своїх API, які дозволяли будь-кому завантажувати велику кількість повідомлень. Але ці обмеження вдарили навіть по звичайних користувачах.