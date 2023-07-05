Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Valve підтвердила видалення ігор, у яких використовується штучний інтелект, що порушує авторські права

12:22 05.07.2023 |

Новини IT

 

Компанія Valve підтвердила, що видалятиме ігри з генеративним штучним інтелектом, який потенційно порушує авторські права.

Представниця Valve Касі Ейтчисон Бойл (Kaci Aitchison Boyle) запевняє, що компанія не намагається перешкоджати використанню ШІ в Steam. За її словами, плутанина виникла через те, що компанія переглядає процедуру схвалення ігор з урахуванням розвитку технології.

"Хоча розробники можуть використовувати ці технології ШІ у своїх роботах за наявності відповідних комерційних ліцензій, вони не можуть порушувати наявні авторські права", - сказала Ейтчисон Бойл.

Вона додала, Steam поверне кредити за подачу додатків усім розробникам, чиї ігри були відхилені через проблеми з авторськими правами на ШІ, поки компанія допрацьовує процедуру розгляду.

Раніше користувач Reddit під ніком potterharry97 повідомив, що Valve відмовилася публікувати гру, у якій використовували згенеровані ШІ ассети. Представники платформи засумнівалися, що розробник володіє всіма необхідними правами на об'єкти, створені штучним інтелектом.

potterharry97 вніс зміни, щоб усунути сліди ШІ, однак магазин все одно відмовився публікувати гру. У Valve повідомили, що ці ассети можуть спиратися на об'єкти інтелектуальної власності, тому розробнику потрібно підтвердити володіння авторськими правами.

Правила Steam для розробників не містять прямої заборони на ШІ-контент. Наразі в магазині існує безліч ігор, в описі яких заявлено наявність згенерованих зображень і тексту.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8543
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6767  0,03 0,08 37,3789  0,01 0,02
EUR 40,1652  0,12 0,30 41,0341  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес