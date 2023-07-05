Valve підтвердила видалення ігор, у яких використовується штучний інтелект, що порушує авторські права

Компанія Valve підтвердила, що видалятиме ігри з генеративним штучним інтелектом, який потенційно порушує авторські права.

Представниця Valve Касі Ейтчисон Бойл (Kaci Aitchison Boyle) запевняє, що компанія не намагається перешкоджати використанню ШІ в Steam. За її словами, плутанина виникла через те, що компанія переглядає процедуру схвалення ігор з урахуванням розвитку технології.

"Хоча розробники можуть використовувати ці технології ШІ у своїх роботах за наявності відповідних комерційних ліцензій, вони не можуть порушувати наявні авторські права", - сказала Ейтчисон Бойл.

Вона додала, Steam поверне кредити за подачу додатків усім розробникам, чиї ігри були відхилені через проблеми з авторськими правами на ШІ, поки компанія допрацьовує процедуру розгляду.

Раніше користувач Reddit під ніком potterharry97 повідомив, що Valve відмовилася публікувати гру, у якій використовували згенеровані ШІ ассети. Представники платформи засумнівалися, що розробник володіє всіма необхідними правами на об'єкти, створені штучним інтелектом.

potterharry97 вніс зміни, щоб усунути сліди ШІ, однак магазин все одно відмовився публікувати гру. У Valve повідомили, що ці ассети можуть спиратися на об'єкти інтелектуальної власності, тому розробнику потрібно підтвердити володіння авторськими правами.

Правила Steam для розробників не містять прямої заборони на ШІ-контент. Наразі в магазині існує безліч ігор, в описі яких заявлено наявність згенерованих зображень і тексту.