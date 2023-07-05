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Штучний інтелект навчили розпізнавати відходи для переробки
11:44 05.07.2023 |
Британський стартап Greyparrot створив систему штучного інтелекту, призначену для аналізу підприємств з переробки та утилізації відходів.
Компанія Greyparrot встановлює камери над конвеєрними стрічками близько 50 підприємств з перероблення відходів і вторсировини в Європі, використовуючи програмне забезпечення зі штучним інтелектом для аналізу сміття, яке проходить через них, у режимі реального часу.
За останній рік ШІ зробив крок далеко вперед. Однак, за словами засновника стартапу Мікели Друкман (Mikela Druckman), все ще важко навчити систему розпізнавати сміття.
"Такий продукт, як пляшка з-під кока-коли, потрапляючи у відро для сміття, буде зім'ятим, розчавленим і брудним, що значно ускладнює завдання з точки зору ШІ".
Наразі системи Greyparrot відстежують 32 млрд об'єктів відходів на рік. На основі зібраних даних компанія створила величезну цифрову карту відходів. Цю інформацію можуть використовувати менеджери з утилізації відходів для підвищення ефективності роботи. Також вона буде корисна і в інших галузях, вважає Друкман.
"Це дає змогу регулювальним органам набагато краще розуміти, що відбувається з матеріалом, які матеріали є проблемними, а також впливає на дизайн упаковки", - сказала вона.
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