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АНАЛІТИКА

Instagram запускає Threads - альтернативу Twitter, який усі почали ненавидіти через Ілона Маска

14:08 04.07.2023 |

Новини IT

Instagram запускає Threads - альтернативу Twitter, який усі почали ненавидіти через Ілона Маска

 

Компанія Meta запускає новий додаток Threads, який покликаний стати альтернативою Twitter, що належить Ілону Маску.

І це якраз після того, як американський бізнесмен вирішив обмежити кількість переглядів твітів, чим обурив юзерів зі всього світу, які почали масово переходити до конкуруючих з Twitter платформ BlueSky і Mastodon.

Що відомо про Threads

Додаток Threads, у який можна буде зайти, використовуючи свій ідентифікатор Instagram, уже з'явився на платформі для пошуку та завантаження додатків App Store (попереднє замовлення).

Офіційно доступним застосунок стане у четвер, 6 липня. Цікаво, що Meta навіть запустили веб-сайт зворотного відліку до випуску Threads.

"Threads - це місце, де люди об'єднуються, щоб обговорювати все: від тем, які важливі для вас сьогодні, до того, що стане трендовим завтра. Незалежно від того, чим ви зацікавлені, ви можете слідкувати та безпосередньо зв'язуватися з вашими улюбленими авторами та іншими, хто любить те саме - або створити власну лояльну аудиторію, щоб поділитися зі світом своїми ідеями, думками та творчістю", - йдеться у описі додатку.

Відомо точно, що Threads підтримуватиме українську мову.

Разом з тим віковий рейтинг Threads становить 12+. Це означає, що там не можна буде вести розмови на "заборонені" теми і публікувати аж надто відверті зображення та відео. У Twitter з цим проблем не було. Принаймні, до купівлі його Маском...

В цілому, програма має схожий користувальницький інтерфейс із Twitter і схожі функції, включаючи репост, лайк і можливість користувачам обмежувати, хто може відповідати на публікації.

Що не так з Twitter

Meta приєднається до зростаючої кількості платформ, включаючи BlueSky і Mastodon, які змагатимуться за заміну Twitter після того, як наприкінці минулого року Маск перейшов на посаду гендиректора соціальної мережі і доступ до сайту став складнішим для сотень мільйонів користувачів.

Останньою краплею стала заява Ілона про те, що для користувачів вводиться ліміт на перегляд твітів. Так, раніше навіть люди без профілів у Twitter, або зі звичайними - безкоштовними - акаунтами могли вільно переглядати публікації. Але тепер Маск наклав обмеження на переважну більшість юзерів, які не платять за платформу, обмеживши неперевірені облікові записи переглядом 600 твітів на день (пізніше збільшених до 1000).

Instagram запускає Threads - альтернативу Twitter, який усі почали ненавидіти через Ілона Маска

 

Крім того, 4 липня компанія оголосила, що зробить свій продукт Tweetdeck на основі списків, який використовується переважно компаніями та новинними організаціями, доступним лише для користувачів, які платять за Twitter Blue - так звану "синю галочку".

Рішення Маска щодо "модерації" почали відштовхувати рекламодавців, які призупинили або скоротили маркетингові витрати на Twitter.

Керівник відділу продуктів Meta Кріс Кокс раніше казав, що сьогодні є попит на альтернативу Twitter "з боку творців контенту і громадських діячів, які зацікавлені в тому, щоб мати розумну платформу".

Тому рішення запустити Threads виглядає логічним.

Тим більше, що інший альтернативний додаток до Twitter - BlueSky - банально не справляється з напливом нових юзерів, які покидають соцмережу Маска.

Додамо, що відділ прес-служби Twitter більше не функціонує. Запити Styler, надіслані на вказану на сайті Twitter Inc. адресу електронної пошти, отримували автоматичну відповідь з емодзі, який демонструє відношення Маска до аудиторії.

Instagram запускає Threads - альтернативу Twitter, який усі почали ненавидіти через Ілона Маска
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Meta
 

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