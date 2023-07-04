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АНАЛІТИКА

Redmi Note 12 Turbo і realme GT Neo 5 SE на Snapdragon 7+ Gen 2 ділять звання найпродуктивніших у світі смартфонів середнього класу

09:58 04.07.2023 |

Новини IT

 

AnTuTu представив новий рейтинг продуктивності смартфонів середнього рівня. Десятка найпотужніших пристроїв обрана за підсумками тестування в AnTuTu v10 протягом першого місяця літа.

Redmi Note 12 Turbo утримує звання лідера, але до нього впритул підібрався realme GT Neo 5 SE. Різниця в продуктивності між ними становить менш як 1,5% - 1 151 420 і 1 136 824 бали відповідно. Обидва смартфони обладнані чипом Snapdragon 7+ Gen 2.

У топ-3 потрапив iQOO Neo 7 SE на Dimensity 8200. vivo S17 Pro з тим же процесором розташувався сходинкою нижче, а Xiaomi Civi 3 з мобільним чипом Dimensity 8200 Ultra замкнув першу п'ятірку червневого рейтингу.

Redmi Note 12 Turbo і realme GT Neo 5 SE на Snapdragon 7+ Gen 2 ділять звання найпродуктивніших у світі смартфонів середнього класу

 

Другу половину топ-10 очолив Redmi Note 12T Pro, який випередив Redmi K60E. Замикають десятку моделі OnePlus Ace Racing, OPPO Reno9 Pro 5G і realme GT Neo 3.
За матеріалами: gagadget.com
 

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