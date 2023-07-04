vivo X90s встановив абсолютний рекорд AnTuTu і став найпотужнішим у світі смартфоном

Бенчмарк AnTuTu пропонує поглянути на список найпродуктивніших у світі смартфонів флагманського рівня. У десятку потрапило вісім моделей зі Snapdragon 8 Gen 2, але жодна не змогла стати лідером.

vivo X90s зміг встановити абсолютний рекорд бенчмарка. Він зміг набрати 1 619 144 балів. Смартфон обладнаний чипом Dimensity 9200+. Ще одна модель з цим процесором. iQOO Neo 8 Pro, посіла лише п'яте місце з результатом 1 591 102 бали.

Трійку лідерів замкнули iQOO 11 Pro та iQOO 11, а в топ-5 разом з ними увійшов ігровий смартфон ASUS ROG Phone 7 Pro. Другу половину рейтингу відкрив nubia Red Magic 8 Pro+. Слідом за ним розташувалися OPPO Find X6 Pro, Xiaomi 13 Ultra, OnePlus 11 і Meizu 20 Pro.

Варто зазначити, що смартфони були протестовані в AnTuTu v10, де змінився принцип нарахування балів. У новому рейтингу всі пристрої набрали понад 1,5 млн балів, тоді як у травневому тесті AnTuTu v9 лідером був iQOO Neo 8 Pro з результатом менше 1,36 млн пунктів.