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"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Хрещений батько штучного інтелекту Джеффрі Гінтон закликав запобігти повстанню машин
12:50 30.06.2023 |
Один із так званих хрещених батьків штучного інтелекту Джеффрі Гінтон (Geoffrey Hinton) закликав уряди втрутитися і простежити за тим, щоб машини не взяли під контроль суспільство.
"Поки ШІ не став розумнішим за нас, розробникам слід докласти багато зусиль, щоб зрозуміти, як він може спробувати відібрати контроль", - сказав учений.
Гінтон попередив, що до ризиків ШІ слід ставитися серйозно. За його словами, це не наукова фантастика, а реальна загроза.
"Ми повинні заздалегідь придумати, як із ним [ризиком] впоратися".
Гінтон також стурбований тим, що ШІ призведе до поглиблення нерівності. Величезний приріст продуктивності від його впровадження піде на користь багатим, а не робітникам, вважає вчений.
Крім цього, він вказав на небезпеку фальшивих новин, які пишуть боти на кшталт ChatGPT. Гінтон сподівається, що в майбутньому ШІ-контент маркуватимуть так само, як центральні банки маркують готівку.
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