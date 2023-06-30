Хрещений батько штучного інтелекту Джеффрі Гінтон закликав запобігти повстанню машин

Один із так званих хрещених батьків штучного інтелекту Джеффрі Гінтон (Geoffrey Hinton) закликав уряди втрутитися і простежити за тим, щоб машини не взяли під контроль суспільство.

"Поки ШІ не став розумнішим за нас, розробникам слід докласти багато зусиль, щоб зрозуміти, як він може спробувати відібрати контроль", - сказав учений.

Гінтон попередив, що до ризиків ШІ слід ставитися серйозно. За його словами, це не наукова фантастика, а реальна загроза.

"Ми повинні заздалегідь придумати, як із ним [ризиком] впоратися".

Гінтон також стурбований тим, що ШІ призведе до поглиблення нерівності. Величезний приріст продуктивності від його впровадження піде на користь багатим, а не робітникам, вважає вчений.

Крім цього, він вказав на небезпеку фальшивих новин, які пишуть боти на кшталт ChatGPT. Гінтон сподівається, що в майбутньому ШІ-контент маркуватимуть так само, як центральні банки маркують готівку.