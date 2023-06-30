Фінансові новини
- |
- 30.06.23
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
YouTube погрожує обмежити користувачів, які не відключають блокувальники реклами
11:57 30.06.2023 |
YouTube збирається блокувати користувачів, які використовують блокувальники реклами на сервісі. Про це повідомляє BleepingComputer.
Люди публікують у соціальних мережах скриншоти, які показують спливаюче повідомлення про те, що їхній плеєр буде заблоковано після трьох відео. У попередженні йдеться, що YouTube заблокує можливість відтворення відео на платформі, якщо вони не вимкнуть блокувальник реклами або не додадуть вебсайт до білого списку.
"Реклама дозволяє YouTube залишатися безкоштовним для мільярдів користувачів по всьому світу", - йдеться в повідомленні. Щоб позбутися реклами, компанія пропонує користувачам оформити підписку на YouTube Premium, щоб "творці все ще могли отримувати гроші".
До цих попереджень YouTube лише показував спливаючі вікна користувачам, які блокують рекламу, нагадуючи їм, що це суперечить правилам користування сайтом. Зрештою він додав таймер до сповіщень, щоб переконатися, що глядачі мають достатньо часу, щоб прочитати їх.
Сервіс підтвердив BleepingComputer, що нові сповіщення є частиною експерименту. За словами представника компанії, YouTube "проводить невеликий глобальний експеримент, який закликає глядачів з увімкненими блокувальниками реклами дозволити рекламу на YouTube або спробувати YouTube Premium".
Прессекретар додав, що вони відключатимуть відтворення, "якщо глядачі ігноруватимуть повторні прохання дозволити рекламу на YouTube". Наразі цей новий підхід зачіпає лише невелику кількість користувачів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ поліпшив прогноз-2023 для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк схвалив $1,5 млрд позики ADVANCE Ukraine під гарантії Японії
|МВФ затвердив $890 млн 2-го траншу EFF для України - Фонд
|Член конкурсної комісії з відбору кандидатів на главу АРМА відкликав підпис за переможницю
|Майк Пенс прибув в Україну з неанонсованим візитом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Хрещений батько штучного інтелекту Джеффрі Гінтон закликав запобігти повстанню машин
|YouTube погрожує обмежити користувачів, які не відключають блокувальники реклами
|BMW представила 312-сильний кросовер X1 M35i xDrive
|Nothing залучила $96 млн фінансування для запуску нового смартфона та розширення бізнесу у США – щоб конкурувати з Apple
|Google Pixel Fold став першим складаним смартфоном, який можна відремонтувати самостійно
|Renault представила новий кросовер-купе Rafale
Бізнес
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+
|Ubisoft Connect нарешті отримує українську локалізацію, а також оновлений інтерфейс та нові можливості
|«Дизельгейт»: Ексглава Audi отримав умовний термін
|Opel представив новий логотип для автомобілів 2024 року
|Volvo опинилась під ударом через визнання Geely спонсором війни
|Suzuki створить «літаючі автомобілі» за допомогою SkyDrive