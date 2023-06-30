YouTube погрожує обмежити користувачів, які не відключають блокувальники реклами

YouTube збирається блокувати користувачів, які використовують блокувальники реклами на сервісі. Про це повідомляє BleepingComputer.

Люди публікують у соціальних мережах скриншоти, які показують спливаюче повідомлення про те, що їхній плеєр буде заблоковано після трьох відео. У попередженні йдеться, що YouTube заблокує можливість відтворення відео на платформі, якщо вони не вимкнуть блокувальник реклами або не додадуть вебсайт до білого списку.

"Реклама дозволяє YouTube залишатися безкоштовним для мільярдів користувачів по всьому світу", - йдеться в повідомленні. Щоб позбутися реклами, компанія пропонує користувачам оформити підписку на YouTube Premium, щоб "творці все ще могли отримувати гроші".

До цих попереджень YouTube лише показував спливаючі вікна користувачам, які блокують рекламу, нагадуючи їм, що це суперечить правилам користування сайтом. Зрештою він додав таймер до сповіщень, щоб переконатися, що глядачі мають достатньо часу, щоб прочитати їх.

Сервіс підтвердив BleepingComputer, що нові сповіщення є частиною експерименту. За словами представника компанії, YouTube "проводить невеликий глобальний експеримент, який закликає глядачів з увімкненими блокувальниками реклами дозволити рекламу на YouTube або спробувати YouTube Premium".

Прессекретар додав, що вони відключатимуть відтворення, "якщо глядачі ігноруватимуть повторні прохання дозволити рекламу на YouTube". Наразі цей новий підхід зачіпає лише невелику кількість користувачів.