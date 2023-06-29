Фінансові новини
- |
- 29.06.23
- |
- 12:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google Pixel Fold став першим складаним смартфоном, який можна відремонтувати самостійно
10:50 29.06.2023 |
Компанія Google з 2022 року співпрацює з iFixit, пропонуючи офіційні запчастини та керівництва практично для всіх продуктів Pixel. І з виходом складаного смартфона Google Pixel Fold ця співпраця продовжиться.
Одними з найбільших недоліків складаних гаджетів є їхня довговічність і складність ремонту. Через крихкість дисплея і складність конструкції більшість виробників ремонтує такі пристрої тільки в сервісних центрах. Наприклад, Samsung пропонує ремонт у магазинах і через служби доставки поштою для своїх Galaxy Fold і Flip.
Однак Google пішов далі та буде через iFixit продавати запчастини для самостійного ремонту. Таким чином, Pixel Fold стане першим складаним смартфоном, який можна буде ремонтувати в домашніх умовах.
У бесіді з 9to5Google представник Google підтвердив цю інформацію. За його словами, Google надаватиме iFixit оригінальні запчастини, зокрема акумулятори та навіть гнучкі дисплеї. Наскільки реально замінити екран складаного смартфона своїми руками вдома, остаточно не зламавши гаджет - наразі незрозуміло.
Крім цього, покупцям будуть доступні необхідний для ремонту клей і покрокові інструкції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Криза в «Укроборонпромі». Що зміниться після заміни Гусєва на Сметаніна
ТОП-НОВИНИ
|Новою головою АРМА обрали звільнену зі скандалом колишню очільницю Фонду соцстрахуванн
|Рада ухвалила закон про доплати та відпустки для військовослужбовців
|Фінансовий сектор успішно адаптувався до роботи в складних умовах – Звіт про фінансову стабільність
|Різдво і не тільки. Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Google Pixel Fold став першим складаним смартфоном, який можна відремонтувати самостійно
|Renault представила новий кросовер-купе Rafale
|Microsoft хоче повністю перенести Windows у хмару та пропонувати покращені сервіси на основі ШІ
|SsangYong перетворився на KGM
|Низка мобільних компаній світу зобов'язалися переробляти щонайменше 20% проданих телефонів до 2030 р.
|Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+
Бізнес
|Opel представив новий логотип для автомобілів 2024 року
|Volvo опинилась під ударом через визнання Geely спонсором війни
|Suzuki створить «літаючі автомобілі» за допомогою SkyDrive
|Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR
|У Німеччині запустять радіо на основі штучного інтелекту
|«Київстар» підготує white paper можливої заміни китайського телекомобладнання
|Qualcomm представила процесор Snapdragon 4 Gen 2 для бюджетних смартфонів нового покоління