Google Pixel Fold став першим складаним смартфоном, який можна відремонтувати самостійно

Компанія Google з 2022 року співпрацює з iFixit, пропонуючи офіційні запчастини та керівництва практично для всіх продуктів Pixel. І з виходом складаного смартфона Google Pixel Fold ця співпраця продовжиться.

Одними з найбільших недоліків складаних гаджетів є їхня довговічність і складність ремонту. Через крихкість дисплея і складність конструкції більшість виробників ремонтує такі пристрої тільки в сервісних центрах. Наприклад, Samsung пропонує ремонт у магазинах і через служби доставки поштою для своїх Galaxy Fold і Flip.

Однак Google пішов далі та буде через iFixit продавати запчастини для самостійного ремонту. Таким чином, Pixel Fold стане першим складаним смартфоном, який можна буде ремонтувати в домашніх умовах.

У бесіді з 9to5Google представник Google підтвердив цю інформацію. За його словами, Google надаватиме iFixit оригінальні запчастини, зокрема акумулятори та навіть гнучкі дисплеї. Наскільки реально замінити екран складаного смартфона своїми руками вдома, остаточно не зламавши гаджет - наразі незрозуміло.

Крім цього, покупцям будуть доступні необхідний для ремонту клей і покрокові інструкції.