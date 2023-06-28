Microsoft хоче повністю перенести Windows у хмару та пропонувати покращені сервіси на основі ШІ

Microsoft вже деякий час пропонує Windows у хмарі для комерційних користувачів у рамках Windows 365. Зупинятися на цьому компанія не має наміру, і також хоче зробити те саме для споживачів. У внутрішній презентації Microsoft «Стан бізнесу» від червня 2022 року Microsoft обговорює створення «Windows 365, щоб забезпечити стримінг повної операційної системи Windows з хмари на будь-який пристрій».

Презентація була розкрита в рамках слухання у справі FTC проти Microsoft, що триває, оскільки вона охоплює загальну ігрову стратегію Microsoft і її ставлення до інших частин бізнесу компанії. Переміщення «Windows 11 все більше в хмару» характеризується як довгострокова можливість для споживчого простору Microsoft «Сучасне життя». Це передбачає використання «потужності хмари та клієнта для забезпечення покращених сервісів на основі ШІ та повного роумінгу цифрового досвіду людей».

Нагадаємо, Windows 365 - це хмарний сервіс, що транслює повну версію Windows на віддалені пристрої. Раніше він був обмежений лише комерційними клієнтами, але Microsoft вже глибоко інтегрувала його в Windows 11. Майбутнє оновлення ОС включатиме функцію Windows 365 Boot, яка дозволить пристроям з Windows 11 під час завантаження безпосередньо входити в екземпляр Cloud PC замість локальної версії Windows. Також у Windows 11 вбудовано функцію Windows 365 Switch, призначену для інтеграції Cloud PC у функцію Task View (віртуальні робочі столи).

Ідея повного перенесення Windows у хмару для споживачів представлена поруч із необхідністю Microsoft розвивати створення власних чипів. Також на одному зі слайдів презентації Microsoft згадує необхідність «підвищити комерційну цінність Windows і відреагувати на загрозу Chromebook» для своїх пріоритетів «Сучасна робота» у 2022 фінансовому році. Довгострокові комерційні можливості включають розширення використання хмарних ПК із Windows 365.

Додамо, нещодавно Microsoft анонсувала Windows Copilot - помічника на основі штучного інтелекту для Windows 11. Він здатний допомогти вам підсумувати, переписати чи пояснити текст у будь-якій програмі, якою ви користуєтеся, а також налаштувати параметри комп'ютера.