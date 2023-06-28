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Дві VR-гри на місяць лише за 8 доларів: Meta запускає власний передплатний сервіс Meta Quest+
10:32 28.06.2023 |
Корпорація Meta оголосила про створення і запуск власного ігрового передплатного сервісу для шанувальників VR-ігор.
Користувачі нещодавно анонсованої гарнітури Meta Quest 3, а також Meta Quest 2 та Meta Quest Pro можуть оформити передплату на сервіс Meta Quest+, який багато в чому схожий на PS Plus.
Передплатники можуть розраховувати на дві VR-ігри на місяць, які залишаться в їхній бібліотеці доти, доки оплачується підписка. Після відновлення оплати, гравці знову зможуть запускати отримані ігри.
Вартість місячного абонемента Meta Quest+ становитиме 7,99 долара, а ті, хто оформляє передплату вперше, можуть зробити це всього за 1 долар. Річна підписка обійдеться в 59,99 доларів.
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