Ubisoft Connect нарешті отримує українську локалізацію, а також оновлений інтерфейс та нові можливості

Ubisoft повідомила про початок бетатесту оновленого застосунку Ubisoft Connect. Нова версія принесе з собою деякі зміни в бібліотеку, соціальні функції, параметри відтворення відео тощо. Та найголовніше для нас - це довгоочікувана підтримка українського інтерфейсу. Зазначається, що більша частина змін заснована на відгуках гравців.

В Ubisoft звертають увагу на оновлений вигляд бібліотек. Вона стала більш витонченою та отримала зручнішу навігацію. Вона відображає ігрові сторінки, наповнені додатковою інформацією як про гру (наприклад, тепер можна бачити, які ігри потребують оновлення), так і про прогрес гравця в грі.

Також представлені нові соціальні функції, зокрема нові профілі гравців, які тепер доступні в застосунку. Користувачі зможуть краще взаємодіяти один з одним і бачити, у що грають інші.

Разом з тим оновлена версія Ubisoft Connect для ПК отримала повну технологічне перероблення. Віднині під капотом буде лише один технологічний стек, який використовуватиметься для створення компонентів інтерфейсу користувача. Це повинно пришвидшити роботу та забезпечити кращу взаємодію гравця.

В Ubisoft сподіваються, що користувачі будуть активно ділитися відгуками стосовно бетаверсії програми. Система зворотного відгуку вбудована безпосередньо в застосунок. На основі цих відгуків будуть прийматися рішення про подальший розвиток.



