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У Німеччині запустять радіо на основі штучного інтелекту
10:41 27.06.2023 |
У Німеччині вже цього літа запланований запуск нового радіо - на основі штучного інтелекту (ШІ).
Модерацію, музичні чарти, новини, прогноз погоди - все це складатиме комп'ютер, а не людина. Програми ШІ шукатимуть історії та аналізуватимуть контент у соціальних мережах - виконуватимуть роботу, якою займаються журналісти.
Перше радіо зі штучним інтелектом у Німеччині
Це пілотний проєкт радіостанції Audiotainment Südwest спільно з американською компанією Futuri Media.
Audiotainment Südwest - приватне радіо. Його аудиторія становить понад п'ять мільйонів слухачів щодня. Місячне охоплення станції - майже 12 мільйонів онлайн-прослуховувань. Широта мовлення покриває Берлін, Гамбург, регіони Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц і Саар, деякі регіони земель Гессен і Північний Рейн - Вестфалія.
Futuri Media цього року вже запустила у США першу в світі радіостанцію зі штучним інтелектом - Radio GPT. Для цього компанія розробила спеціальне програмне забезпечення, яке дає змогу замінити фахівців, що працюють над створенням контенту.
Критики штучного інтелекту на радіостанціях
Як зазначають представники Futuri Media, найбільшою проблемою для радіостанції, що працює на основі ШІ, залишається голос, звучання якого для аудиторії було би приємним на слух і не позбавленим емоцій.
Творцям інноваційного радіо також належить вивчити питання етики використання таких програм для виробництва інформаційного контенту.
Критики технологій, які застосовуються на Radio GPT, зазначають, що небезпека ШІ в роботі радіостанції - у поширенні дезінформації та використанні агресивного тону, який часто моделюють програми штучного інтелекту.
Нагадаємо, що радіостанція, яка частково використовує штучний інтелект у мовленні, в Німеччині вже є - на острові Гельголанд.
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