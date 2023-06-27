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Qualcomm представила процесор Snapdragon 4 Gen 2 для бюджетних смартфонів нового покоління
08:54 27.06.2023 |
Qualcomm випустила новий недорогий мобільний чипсет Snapdragon 4 Gen 2. Оновлений чип включає безліч покращень, які піднімуть смартфони початкового рівня на сходинку вище. Платформа розроблялася з упором чудовий час автономної роботи.
Qualcomm обіцяє вищу продуктивність у бюджетних смартфонах. Snapdragon 4 Gen 2 включає ядра CPU власної розробки Qualcomm Kryo з піковою частотою до 2,2 ГГц, що трохи більше ніж у попереднього покоління. Завдяки підтримці технології швидкого заряджання, смартфони зможуть відновити 50% заряду батареї всього за 15 хвилин підзарядки від розетки.
Платформа підтримує сучасні дисплеї з роздільною здатністю FHD+ та частотою до 120 кадрів за секунду. Snapdragon 4 Gen 2 також дозволяє покращити камеру в бюджетних смартфонах завдяки підтримці електронної стабілізації зображення, швидшого автофокусування, покращеного розмиття та інших функцій. Чипсет підтримує MCTF (multi camera temporal filtering), що дозволяє суттєво знизити шум при зніманні відео. Велику увагу приділено можливостям ШІ. Йдеться про функції камери, такі як регулювання освітлення під час знімання фотографій у темряві та фонове видалення шуму. Також згадується наявність пропрієтарної системи модема X61 5GB Modern-RF, яка обіцяє «блискавичну швидкість», розширену підтримку мереж та частот.
Як очікується, смартфони на базі чипсета Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 з'являться на ринку до кінця цього року. Redmi та vivo вже заявили про плани використовувати новий процесор у своїх лінійках смартфонів.
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