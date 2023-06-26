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Японські фахівці змогли на порядок збільшити потужність напівпровідникового лазера. Тепер він здатний різати метал
11:23 26.06.2023 |
Вчені з Країни висхідного Сонця розробили технологію масштабування фотонно-кристалічного лазера з поверхневим випромінюванням (photonic-crystal surface-emitting laser, PCSRL). Потужність збільшилася з 5 Вт до 50 Вт, чого виявилося достатньо, щоб різати метал.
Сучасні лазери на фотонних кристалах PCSEL мають невелику випромінювальну поверхню. Її розмір становить до 1 мм. Структура складається з напівпровідникового листа з манометровими отворами.
Японські інженери витратили кілька років, щоб зробити так, щоб світло з великого майданчика не втрачало фокус. Крім того, вони змогли вирішити проблему терморегуляції. Для цього в лист напівпровідника були інтегровані регулярні овальні отвори.
Зрештою дослідники створили лазер PCSEL розміром 3 мм. Вчені вважають, що в майбутньому їм вдасться розробити ідентичні лазери з розміром до 10 мм і підвищити потужність до 1 МВт. Але навіть нинішніх 50 Вт достатньо для використання лазерів у металообробці, що дасть змогу знизити вартість лазерних верстатів.
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