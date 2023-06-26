Google запускає безоплатний курс про розділ штучного інтелекту Machine Learning

Корпорація Google запускає новий безоплатний курс про розділ штучного інтелекту Machine Learning.

"Новий безоплатний курс про Machine Learning Bootcamp від Google - це частина глобальної ініціативи для підтримки українських розробників. Мета - допомогти девелоперам здобути теоретичні та практичні знання з машинного навчання для полегшення пошуку роботи", - сказано в повідомленні Міністерства цифрової трансформаії.

Машинне навчання (machine learning) - це розділ штучного інтелекту, який навчає комп'ютер самостійно виконувати різні завдання.

Під час курсу учасники вивчатимуть TensorFlow - один з найпопулярніших фреймворків глибинного навчання (deep learning) з відкритим кодом.

Курс Machine Learning Bootcamp триватиме два місяці - з 6 липня до 6 вересня 2023 року. Програма спрямована на спеціалістів, які цікавляться ML, знають Python та володіють англійською мовою на середньому рівні чи вище. Більшість навчальних модулів - англійською мовою, проте деякі доступні й українською. Після реєстрації учасники отримають доступ до платформи з необхідною інформацією про лекції, воркшопи та консультації.

Реєструватися на курс можна до 3 липня на сайті. Кількість місць обмежена - буде відібрано 2 тис. осіб.