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Google запускає безоплатний курс про розділ штучного інтелекту Machine Learning
08:31 26.06.2023 |
Корпорація Google запускає новий безоплатний курс про розділ штучного інтелекту Machine Learning.
"Новий безоплатний курс про Machine Learning Bootcamp від Google - це частина глобальної ініціативи для підтримки українських розробників. Мета - допомогти девелоперам здобути теоретичні та практичні знання з машинного навчання для полегшення пошуку роботи", - сказано в повідомленні Міністерства цифрової трансформаії.
Машинне навчання (machine learning) - це розділ штучного інтелекту, який навчає комп'ютер самостійно виконувати різні завдання.
Під час курсу учасники вивчатимуть TensorFlow - один з найпопулярніших фреймворків глибинного навчання (deep learning) з відкритим кодом.
Курс Machine Learning Bootcamp триватиме два місяці - з 6 липня до 6 вересня 2023 року. Програма спрямована на спеціалістів, які цікавляться ML, знають Python та володіють англійською мовою на середньому рівні чи вище. Більшість навчальних модулів - англійською мовою, проте деякі доступні й українською. Після реєстрації учасники отримають доступ до платформи з необхідною інформацією про лекції, воркшопи та консультації.
Реєструватися на курс можна до 3 липня на сайті. Кількість місць обмежена - буде відібрано 2 тис. осіб.
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