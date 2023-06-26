Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google запускає безоплатний курс про розділ штучного інтелекту Machine Learning

08:31 26.06.2023 |

Новини IT

 

Корпорація Google запускає новий безоплатний курс про розділ штучного інтелекту Machine Learning.

"Новий безоплатний курс про Machine Learning Bootcamp від Google - це частина глобальної ініціативи для підтримки українських розробників. Мета - допомогти девелоперам здобути теоретичні та практичні знання з машинного навчання для полегшення пошуку роботи", - сказано в повідомленні Міністерства цифрової трансформаії.

Машинне навчання (machine learning) - це розділ штучного інтелекту, який навчає комп'ютер самостійно виконувати різні завдання.

Під час курсу учасники вивчатимуть TensorFlow - один з найпопулярніших фреймворків глибинного навчання (deep learning) з відкритим кодом.

Курс Machine Learning Bootcamp триватиме два місяці - з 6 липня до 6 вересня 2023 року. Програма спрямована на спеціалістів, які цікавляться ML, знають Python та володіють англійською мовою на середньому рівні чи вище. Більшість навчальних модулів - англійською мовою, проте деякі доступні й українською. Після реєстрації учасники отримають доступ до платформи з необхідною інформацією про лекції, воркшопи та консультації.

Реєструватися на курс можна до 3 липня на сайті. Кількість місць обмежена - буде відібрано 2 тис. осіб.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9238
  0,1500
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6462  0,01 0,03 37,3662  0,02 0,05
EUR 40,0912  0,08 0,20 41,0085  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес