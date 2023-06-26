Google проводить внутрішнє тестування сервісу Playables, який дасть змогу грати в онлайн-ігри на YouTube, зокрема й на мобільних пристроях





Після провалу хмарного сервісу Stadia, корпорація Google не полишає спроб вклинитися в ігрову індустрію.

За даними видання Wall Street Journal, співробітники підрозділів Google отримують запрошення на внутрішнє тестування сервісу Playables.

Офіційна інформація про Playables поки що відсутня, але джерела Wall Street Journal повідомляють, що новий сервіс дасть змогу грати в мережеві ігри безпосередньо на YouTube, у браузерах або на мобільних пристроях із системами Android та iOS.