YouTube випустить АІ-інструмент для дубляжу відео різними мовами

YouTube оголосив про залучення команди Aloud з інкубатора Google Area 120 для впровадження їхнього АІ-сервісу дубляжу відеороликів на платформу.

Спочатку інструмент створює транскрипцію відео, яку автор може переглянути та відредагувати. Потім ШІ перекладає текст і створює дубляж.





YouTube уже тестує цей інструмент із "сотнями" творців, заявили в компанії. Наразі Aloud підтримує "кілька" мов, але "в майбутньому їх стане більше".

За словами прес-секретаря YouTube Джессіки Гіббі (Jessica Gibby), наразі Aloud доступний англійською, іспанською та португальською мовами.

Компанія також "працює над тим, щоб перекладені звукові доріжки звучали як голос творця, з більшою виразністю і синхронізацією губ". Ці функції заплановані на 2024 рік.