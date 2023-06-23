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АНАЛІТИКА

Голова Xbox пом'якшив побоювання з приводу використання ШІ у виробництві відеоігор

11:53 23.06.2023 |

Новини IT

 

Філ Спенсер, очільник Xbox, розвіяв побоювання з приводу використання штучного інтелекту для оптимізації процесу виробництва ігор, яке може призвести до зменшення команд.

"Насправді, це не та сфера, про яку ми думаємо з ШІ", - сказав він.

За словами Спенсера, технологія набагато корисніша для модерації бесід і забезпечення безпеки користувачів. Галас навколо технології він порівняв з NFT і заявив, що ігри не створені для демонстрації технологій.

Спенсер також скептично поставився до використання генеративних моделей для створення діалогів NPC. За його словами, він хоче дати командам можливість отримувати задоволення від творчого процесу.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

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