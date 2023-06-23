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Голова Xbox пом'якшив побоювання з приводу використання ШІ у виробництві відеоігор
11:53 23.06.2023 |
Філ Спенсер, очільник Xbox, розвіяв побоювання з приводу використання штучного інтелекту для оптимізації процесу виробництва ігор, яке може призвести до зменшення команд.
"Насправді, це не та сфера, про яку ми думаємо з ШІ", - сказав він.
За словами Спенсера, технологія набагато корисніша для модерації бесід і забезпечення безпеки користувачів. Галас навколо технології він порівняв з NFT і заявив, що ігри не створені для демонстрації технологій.
Спенсер також скептично поставився до використання генеративних моделей для створення діалогів NPC. За його словами, він хоче дати командам можливість отримувати задоволення від творчого процесу.
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