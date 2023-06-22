Європейське оборонне агентство створило лазерну зброю TALOS для перехоплення дронів та реактивних снарядів із мінімальним побічним збитком

Європейську систему протиповітряної оборони буде посилено лазерною зброєю. Її було розроблено в рамках програми Tactical Advanced Laser Optical System (TALOS).

Європейське оборонне агентство наприкінці минулого місяця успішно завершило проєкт розробки лазерної зброї. Вона зможе ефективно перехоплювати повітряні цілі, включно з безпілотними літальними апаратами та артилерійськими снарядами. Однією з великих переваг лазерної установки є ліквідація повітряних загроз з мінімальним побічним збитком.

У проєкті TALOS беруть участь 16 компаній з дев'яти країн Європейського союзу. Серед них TNO (Нідерланди), Leonardo (Італія), DLR, Airbus Defence and Space, Stelar (Німеччина), MBDA France, Erdyn Consultants, Université de Limoges, ONERA (Франція), Ustav Fotoniky a Elektroniky (Чехія), Wojskowa Akademia Techniczna, AMS Technologies (Польща), QinetiQ (Велика Британія), John Cockerill Defense (Бельгія) та AERTEC Solutions (Іспанія). Очолює проєкт французька компанія CILAS.