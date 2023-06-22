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Microsoft створить квантовий суперкомп'ютер із застосуванням топологічних кубітів, який зможе виконувати мільйони квантових операцій на секунду
14:19 22.06.2023 |
Microsoft має намір через кілька років побудувати квантовий суперкомп'ютер із застосуванням топологічних кубітів. Про це повідомила віцепрезидент з квантових розробок Кріста Своре (Krysta Svore).
Microsoft веде роботу в цьому напрямку вже не один рік. Кріста Своре заявила, що створення суперкомп'ютера, який зможе виконувати мільйони квантових операцій на секунду, займе менше 10 років.
Компанія з Редмонда має у своєму портфоліо квантові системи середнього масштабу. Але вони не відрізняються надійністю, у зв'язку з чим інженери Microsoft працюють над забезпеченням точності обчислень.
Зараз фахівці американської компанії працюють над створенням системи, якій буде під силу виконання мільйонів надійних квантових операцій на секунду з відмовою в 1 випадок на 1 трлн операцій. Наступний крок полягає у створенні кубітів розміром до 10 мкм з апаратним захистом. Потім команда створить механізм заплутування та управління кубітами.
У процесі створення квантового суперкомп'ютера бере участь платформа Azure Quantum Elements. Вона націлена на прискорення наукової роботи шляхом використання штучного інтелекту, а також квантових і високопродуктивних обчислень.
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