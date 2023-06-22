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АНАЛІТИКА

Microsoft створить квантовий суперкомп'ютер із застосуванням топологічних кубітів, який зможе виконувати мільйони квантових операцій на секунду

14:19 22.06.2023 |

Новини IT

Microsoft створить квантовий суперкомп&apos;ютер із застосуванням топологічних кубітів, який зможе виконувати мільйони квантових операцій на секунду

 

Microsoft має намір через кілька років побудувати квантовий суперкомп'ютер із застосуванням топологічних кубітів. Про це повідомила віцепрезидент з квантових розробок Кріста Своре (Krysta Svore).

Microsoft веде роботу в цьому напрямку вже не один рік. Кріста Своре заявила, що створення суперкомп'ютера, який зможе виконувати мільйони квантових операцій на секунду, займе менше 10 років.

Компанія з Редмонда має у своєму портфоліо квантові системи середнього масштабу. Але вони не відрізняються надійністю, у зв'язку з чим інженери Microsoft працюють над забезпеченням точності обчислень.

Microsoft створить квантовий суперкомп&apos;ютер із застосуванням топологічних кубітів, який зможе виконувати мільйони квантових операцій на секунду

 

Зараз фахівці американської компанії працюють над створенням системи, якій буде під силу виконання мільйонів надійних квантових операцій на секунду з відмовою в 1 випадок на 1 трлн операцій. Наступний крок полягає у створенні кубітів розміром до 10 мкм з апаратним захистом. Потім команда створить механізм заплутування та управління кубітами.

У процесі створення квантового суперкомп'ютера бере участь платформа Azure Quantum Elements. Вона націлена на прискорення наукової роботи шляхом використання штучного інтелекту, а також квантових і високопродуктивних обчислень.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

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