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АНАЛІТИКА

У 90 українських ІТ-компаніях забронювали близько 1600 спеціалістів

14:06 22.06.2023 |

Новини IT

 

Міністерство цифрової трансформації допомогло забронювати близько 1600 критично важливих працівників для 90 ІТ-компаній, що працюють в Україні.

Про це Укрінформу повідомив legal-експерт проєктного офісу Дія.City Дмитро Зінченко.

«27 січня Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив нову процедуру бронювання військовозобов'язаних ІТ-працівників. Для нас як профільного міністерства важливо, аби ІТ-галузь працювала стабільно і тримала економічний фронт. Тому ми допомагаємо ІТ-компаніям забронювати критично важливих для них працівників. Станом на зараз забронювали вже близько 1600 спеціалістів у 90 ІТ-компаніях», - зазначив він.

Зінченко наголосив, що чинне законодавче поле надає можливість бронювання лише штатних працівників підприємства і не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних.

«Серед основних труднощів, з якими стикаються компанії, - помилки при подачі документів на бронювання. Через це доводиться повертати їх на доопрацювання і процес затягується. З часом процедура стає все більш налагодженою. Компанії беруть до уваги наші поради і роблять менше помилок. Ми зі свого боку теж чуємо їх проблеми та намагаємося допомагати. Тому кількість заброньованих за останній період збільшилася», - додав експерт.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня уряд затвердив постанову, яка визначила чіткі критерії критичності, яким ІТ-компанії мають відповідати для отримання можливості здійснити відстрочку працівників від призову на військову службу на період мобілізації та воєнного стану.
 

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