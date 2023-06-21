Фінансові новини
- |
- 21.06.23
- |
- 20:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Одна з провідних німецьких газет замінить частину працівників штучним інтелектом
11:43 21.06.2023 |
Німецький таблоїд Bild планує замінити низку редакційних робіт штучним інтелектом. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на електронний лист видавця Bild, компанії Axel Springer Verlag співробітникам.
У межах окремої програми зі скорочення витрат у розмірі 100 млн євро газета також реорганізує свій регіональний бізнес. Це, як очікується, призведе до сотень звільнень.
"На жаль, нам доведеться розлучитися з колегами, що виконують завдання, які у цифровому світі можуть виконувати штучний інтелект та/або автоматизовані процеси", - заявив найбільший у Європі медіавидавець.
У листі йдеться, що ролі деяких "редакторів, працівників друкованих видань, коректорів та фоторедакторів більше не існуватимуть, як сьогодні".
Виконавчий директор компанії-власника газети Axel Springer SE Матіас Депфнер у лютому заявляв, що медіакомпанія має стати "суто цифровою", а інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT, можуть "зробити незалежну журналістику кращою, ніж вона була".
Він також припустив, що штучний інтелект незабаром стане "кращим агрегатором інформації, ніж люди", і в майбутньому залишаться лише видавці, які можуть створювати "кращий оригінальний контент", наприклад, видання з журналістськими розслідуваннями.
Springer не перший видавець новин, який розглядає використання штучного інтелекту. Американський новинний сайт BuzzFeed цього року оголосив, що буде застосовувати ШІ для поліпшення контенту та онлайн-опитування.
Також можливість використання штучного інтелекту вивчають британські газети Daily Mirror та Daily Express.
Bild - найбільша німецька щоденна ілюстрована газета-таблоїд. Перший її випуск вийшов 24 червня 1952 року загальним тиражем 455 000 примірників, мав чотири сторінки та поширювався безкоштовно. Сьогодні Bild - газета, яка найбільше продається в Європі. Щоденний її тираж становить близько 3,40 млн екземплярів, з яких продається в середньому майже 2,66 млн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС не знайшов спосіб законно конфіскувати російські активи на 200 млрд євро – Bloomberg
|Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною
|Британія створює для України механізм страхування воєнних ризиків
|Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу - Бербок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|TSMC готується до випуску перших 2-нм чипів для Apple
|Користувачі iPhone 14 і MacBook із чипами M2 у США та Європі тепер можуть самостійно ремонтувати пристрої
|Lexus представив трирядний позашляховик TX
|Виробник електромобілів Rivian перейде на стандарт зарядки Tesla
|Одна з провідних німецьких газет замінить частину працівників штучним інтелектом
|Браузер Opera One зі штучним інтелектом вийшов із раннього доступу
Бізнес
|Японська компанія хоче створити плавуче місто Dogen City діаметром 4 км на 40 000 осіб із власним космодромом
|Honda представила новий кросовер Elevate
|Вчені створили перший у світі зародок людини у лабораторії
|Intel отримає від Німеччини майже $11 млрд субсидій на будівництво великого заводу в Магдебурзі
|Skoda представила кросовер Enyaq в комплектації Laurin & Klement
|ЄС проголосував за повернення знімних акумуляторів для споживчих пристроїв, але з деякими винятками для смартфонів та планшетів
|Coca-Cola HBC купує горілчаний бренд Finlandia за 220 мільйонів доларів