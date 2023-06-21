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АНАЛІТИКА

Одна з провідних німецьких газет замінить частину працівників штучним інтелектом

11:43 21.06.2023 |

Новини IT

 

Німецький таблоїд Bild планує замінити низку редакційних робіт штучним інтелектом. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на електронний лист видавця Bild, компанії Axel Springer Verlag співробітникам.

У межах окремої програми зі скорочення витрат у розмірі 100 млн євро газета також реорганізує свій регіональний бізнес. Це, як очікується, призведе до сотень звільнень.

"На жаль, нам доведеться розлучитися з колегами, що виконують завдання, які у цифровому світі можуть виконувати штучний інтелект та/або автоматизовані процеси", - заявив найбільший у Європі медіавидавець.

У листі йдеться, що ролі деяких "редакторів, працівників друкованих видань, коректорів та фоторедакторів більше не існуватимуть, як сьогодні".

Виконавчий директор компанії-власника газети Axel Springer SE Матіас Депфнер у лютому заявляв, що медіакомпанія має стати "суто цифровою", а інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT, можуть "зробити незалежну журналістику кращою, ніж вона була".

Він також припустив, що штучний інтелект незабаром стане "кращим агрегатором інформації, ніж люди", і в майбутньому залишаться лише видавці, які можуть створювати "кращий оригінальний контент", наприклад, видання з журналістськими розслідуваннями.

Springer не перший видавець новин, який розглядає використання штучного інтелекту. Американський новинний сайт BuzzFeed цього року оголосив, що буде застосовувати ШІ для поліпшення контенту та онлайн-опитування.

Також можливість використання штучного інтелекту вивчають британські газети Daily Mirror та Daily Express.

Bild - найбільша німецька щоденна ілюстрована газета-таблоїд. Перший її випуск вийшов 24 червня 1952 року загальним тиражем 455 000 примірників, мав чотири сторінки та поширювався безкоштовно. Сьогодні Bild - газета, яка найбільше продається в Європі. Щоденний її тираж становить близько 3,40 млн екземплярів, з яких продається в середньому майже 2,66 млн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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