Одна з провідних німецьких газет замінить частину працівників штучним інтелектом

Німецький таблоїд Bild планує замінити низку редакційних робіт штучним інтелектом. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на електронний лист видавця Bild, компанії Axel Springer Verlag співробітникам.

У межах окремої програми зі скорочення витрат у розмірі 100 млн євро газета також реорганізує свій регіональний бізнес. Це, як очікується, призведе до сотень звільнень.

"На жаль, нам доведеться розлучитися з колегами, що виконують завдання, які у цифровому світі можуть виконувати штучний інтелект та/або автоматизовані процеси", - заявив найбільший у Європі медіавидавець.

У листі йдеться, що ролі деяких "редакторів, працівників друкованих видань, коректорів та фоторедакторів більше не існуватимуть, як сьогодні".

Виконавчий директор компанії-власника газети Axel Springer SE Матіас Депфнер у лютому заявляв, що медіакомпанія має стати "суто цифровою", а інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT, можуть "зробити незалежну журналістику кращою, ніж вона була".

Він також припустив, що штучний інтелект незабаром стане "кращим агрегатором інформації, ніж люди", і в майбутньому залишаться лише видавці, які можуть створювати "кращий оригінальний контент", наприклад, видання з журналістськими розслідуваннями.

Springer не перший видавець новин, який розглядає використання штучного інтелекту. Американський новинний сайт BuzzFeed цього року оголосив, що буде застосовувати ШІ для поліпшення контенту та онлайн-опитування.

Також можливість використання штучного інтелекту вивчають британські газети Daily Mirror та Daily Express.

Bild - найбільша німецька щоденна ілюстрована газета-таблоїд. Перший її випуск вийшов 24 червня 1952 року загальним тиражем 455 000 примірників, мав чотири сторінки та поширювався безкоштовно. Сьогодні Bild - газета, яка найбільше продається в Європі. Щоденний її тираж становить близько 3,40 млн екземплярів, з яких продається в середньому майже 2,66 млн.