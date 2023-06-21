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АНАЛІТИКА

Браузер Opera One зі штучним інтелектом вийшов із раннього доступу

10:00 21.06.2023 |

Новини IT

 

Розробники Opera One оголосили про вихід браузера зі штучним інтелектом з раннього доступу. Тепер він доступний усім охочим на актуальних платформах.

Opera One має вбудований штучний інтелект під назвою Aria. Користувачі можуть отримати до нього доступ з бічної панелі або за допомогою поєднання клавіш (CTRL або Command і /). Крім цього, ШІ-асистент доступний і на мобільних пристроях.

Aria заснований на технологіях OpenAI. Він підключається до GPT, щоб відповідати на запити користувачів, шукати живу інформацію в інтернеті, генерувати текст або код, а також відповідати на запитання служби підтримки Opera.

Крім Aria, в браузері доступні чат-боти ChatGPT або ChatSonic.

Розробники зазначили, що взаємодія з ШІ не обов'язкова. Щоб його використовувати, необхідно увійти в обліковий запис Opera.


Крім того, розробники освіжили зовнішній вигляд Opera One, який тепер заснований на принципах модульного дизайну. В Opera заявили, що це допоможе браузеру адаптуватися до потреб користувачів, відображаючи ключові функції.

Також розробники представили функцію "островів вкладок", яка враховує контекст і групує вкладки залежно від теми.

Браузер має низку внутрішніх виправлень. Розробники використали нову архітектуру з багатопотоковим компонувальником, щоб зробити користувацький інтерфейс швидшим і плавнішим. Компанія заявляє, що такий підхід також допоможе додати нові функції та виділити Opera One серед інших браузерів, заснованих на Chromium.

У компанії пообіцяли випустити більше ШІ-функцій для браузера до кінця 2023 року.
За матеріалами: gagadget.com
 

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