Фінансові новини
- |
- 20.06.23
- |
- 05:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Meta розробила генеративну модель штучного інтелекту для перетворення тексту на мову
15:34 19.06.2023 |
Компанія Meta представила генеративну модель перетворення тексту на мову Voicebox. За словами розробників, алгоритм зробить для усного мовлення те, що ChatGPT і DALL-E зробили для тексту і зображень.
Подібно до генеративних систем для тексту і зображень, Voicebox може створювати вихідні дані з нуля, перетворювати стилі, а також змінювати наданий зразок. Систему тренували на 50 000 годинах записаної мови та стенограм аудіокниг, що перебувають у суспільному надбанні, англійською, французькою, іспанською, німецькою, польською та португальською мовами.
У результаті Voicebox здатний редагувати кліпи, усувати шум і замінювати неправильно вимовлені слова.
"Людина може визначити, який необроблений сегмент мови пошкоджений шумом (наприклад, гавкотом собаки), обрізати його і доручити моделі регенерувати цей сегмент", - сказали дослідники.
Також Voicebox може відтворювати мову за двосекундним уривком, переносити міжмовний стиль, а також створювати різноманітні вибірки для синтетичних наборів даних.
Meta не стала публікувати вихідний код моделі. Розробники послалися на "потенційні ризики неправильного використання", попри "безліч цікавих варіантів використання генеративних мовних моделей".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція в Міноборони. Чому Байден відмовив Україні у прискореному прийомі до НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Макрон повідомив про розгортання в Україні системи SAMP/T
|Сі пообіцяв Блінкену не постачити зброю Москві
|На комісії в «Дія» заробляють власники онлайн казино
|Байден: США не полегшуватимуть процес вступу України до НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Skoda представила кросовер Enyaq в комплектації Laurin & Klement
|ЄС проголосував за повернення знімних акумуляторів для споживчих пристроїв, але з деякими винятками для смартфонів та планшетів
|Coca-Cola HBC купує горілчаний бренд Finlandia за 220 мільйонів доларів
|Meta розробила генеративну модель штучного інтелекту для перетворення тексту на мову
|Оновлений Opel Corsa отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Найбільша інвестиція в історії Ізраїлю. Intel побудує завод за $25 млрд – Нетаньягу
|Whisper Aero представила найтихіший у світі двигун для електричних літаків
Бізнес
|Алгоритми штучного інтелекту винайшли ліки «проти старіння»
|Більше ніяких i9, i7, i5 та i3: Intel більше не використовуватиме символ «i» у назвах процесорів та вводить позначку Ultra
|Новий Lexus GX дебютував із 389-сильним V6 та комплектацією Overtrail
|ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом
|Євросоюз фінансує участь Huawei у критичних технологічних проектах попри загрозу безпеці та заборони в ряді країн ЄС – Financial Times
|Lexus LBX дебютував як компактний преміальний кросовер
|Європарламент схвалив план регулювання штучного інтелекту