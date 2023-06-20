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АНАЛІТИКА

Whisper Aero представила найтихіший у світі двигун для електричних літаків

11:57 19.06.2023 |

Новини IT, Транспорт

 
Компанії, які працюють над електричним повітряним транспортом, стикаються з різними проблемами, але спільною є шум. Стартап Whisper Aero запропонував рішення у вигляді найтихішого у світі двигуна для електричних літаків.

Whisper Aero презентував макет силової установки. Вона отримала назву Whisper Jet. За словами розробників, це найтихіший і найефективніший у світі двигун для електричних літаків. Він працює "в 100 разів тихіше аналогів", а ефективність "збільшена на 20%".

Стартап уже провів випробування своєї розробки та порівняв її з аналогами. Тести проходили в нічний час за однакового звукового оточення. Як виявилося, за фонового шуму на рівні 30 дБА звук пропелерів розміром 6" не чути на відстані 61 метр.

Крім того, стартап протестували силову установку на відстані 30,5 метра разом з аналогами. Whisper Jet продемонстрував найкращий показник. Рівень шуму склав 34,1 дБА. Результати Schubeler і CAMcarbon - 44,9/52,1 дБА та 49,4/58,7 дБА відповідно.

Whisper Aero представила найтихіший у світі двигун для електричних літаків

 

За словами розробників, Whisper Jet має багатосмугову конструкцію пропелера, завдяки чому зберігається ефективність під час зниження обертів. Також вони зазначають, що двигун створює тягу замість вироблення непотрібного шуму.

Мета Whisper Aero полягає в продажу силових установок і ліцензій. При цьому стартап не планує сам продавати електричні літаки, хоча фахівці компанії працюють над прототипом 10-місцевого літального апарату. Він буде обладнаний двигуном Whisper Jet і зможе розвивати швидкість до 463 км/год. Запас ходу становитиме 322 км.
За матеріалами: gagadget.com
 

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