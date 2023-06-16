Алгоритми штучного інтелекту винайшли ліки «проти старіння»

Лабораторні тести на клітинах людини показали, що три хімічні речовини, звані гінкгетином, периплоцином і олеандрином, здатні видаляти старіючі клітини. При цьому вони не пошкоджують здорові тканини, на відміну від інших сенолітичних препаратів.

Вчені розробили модель ШІ, навчивши її розпізнавати ключові особливості хімічних речовин із сенолітичною активністю. Для цього вони використовували дані з більш ніж 2500 хімічних структур, виявлених під час попередніх досліджень.

Потім алгоритми провели скринінг понад 4000 речовин, виявивши 21 потенційного кандидата на ліки для експериментального тестування.

Лабораторні тести на клітинах людини показали, що три хімічні речовини, звані гінкгетином, периплоцином і олеандрином, здатні видаляти старіючі клітини. При цьому вони не пошкоджують здорові тканини, на відміну від інших сенолітичних препаратів.

За словами вчених, усі три речовини є натуральними продуктами. Вони містяться в традиційних лікарських рослинах.

Команда також виявила, що олеандрин виявився набагато ефективнішим за найвідоміший сенолітичний препарат у своєму роді.

Дослідники заявили, що їхній підхід у сотні разів дешевший за стандартні методи скринінгу. Виявлені речовини можуть допомогти в лікуванні таких недуг, як рак, хвороба Альцгеймера, зниження зору і рухливості.