Фінансові новини
- |
- 14.06.23
- |
- 02:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
YouTube знижує вимоги до монетизації контенту
23:25 13.06.2023 |
YouTube оголосив про зниження кваліфікаційних вимог до участі в партнерській програмі та доступу до методів монетизації для авторів із відносно невеликою аудиторією: платного чату, чайових, членства в каналі та можливості покупок.
Партнерська програма стане доступною після набору 500 передплатників - удвічі менше, ніж раніше. Потрібно 3000 годин перегляду (було 4000) або 3 млн переглядів Shorts (замість 10 млн). Спочатку нижчі вимоги стартують у США, Великій Британії, Канаді, Тайвані та Південній Кореї. Список необхідних умов зараз має такий вигляд:
* Наявність 500 передплатників
* 3 публічні завантаження за останні 90 днів
* 3000 годин переглядів за останній рік або 3 млн переглядів Shorts за 90 днів
Автори, які подали заявку на участь та досягли необхідних умов, отримують доступ до партнерської програми та опцій «Дякую», «Суперчат» та «Суперстикери», а також інструментів передплати, таких як членство в каналах та можливості просувати товари за допомогою покупок YouTube.
Критерій завантаження трьох відео за 90 днів дещо дивний, оскільки у творців довгих відео може не знайтись матеріалу для декількох відео протягом такого періоду часу, попри мільйони переглядів.
YouTube також розширюють «Покупки» для більшої кількості авторів у США. Автори які вже беруть участь у партнерській програмі та мають понад 20 000 передплатників, зможуть відзначати товари у відеороликах і шортах та отримувати комісію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет військової допомоги для України
|«Венеційка»: «антиолігархічний закон» не повинен застосовуватися у вигляді, в якому він є зараз
|Гетманцев анонсував відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу з 1 серпня
|США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В ООН обговорюють створення агентства зі спостереження за ШІ, подібного до МАГАТЕ
|YouTube знижує вимоги до монетизації контенту
|GPU в Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні GeForce RTX 4060 Ti в Geekbench 5 - відеокарта RTX 4090 на 150% потужніша
|Apple M2 Ultra в бенчмарку Geekbench 6 поступився чипам Core i9-13900KS, Core i9-13900K і Ryzen 9 7950X
|«Найпотужніший у світі чип» Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні Intel Core i9-13900K та AMD Ryzen 9 7950X у Geekbench
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
Бізнес
|У «Клубі експертів» відбулася тренінгова програма для журналістів щодо навичок надання першої медичної допомоги
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів
|Німеччина планувала встановити мільйон зарядних станцій для електромобілів, але водіям це не потрібно
|Президент Південної Кореї заявив про «тотальну війну» у сфері виробництва напівпровідників
|Apple придбала стартап Mira, який розробляє AR-гарнітури для американських військових та тематичних парків Nintendo
|У ЄС пропонують маркувати контент, створений штучним інтелектом