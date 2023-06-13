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GPU в Apple M2 Ultra продемонстрував результат на рівні GeForce RTX 4060 Ti в Geekbench 5 - відеокарта RTX 4090 на 150% потужніша
14:24 13.06.2023 |
M2 Ultra був анонсований 5 червня. Чип буде використовуватися в комп'ютерах Mac Studio і Mac Pro, які теж дебютували на WWDC 2023.
Залежно від модифікації процесор може оснащуватися 60- або 76-ядерним графічним чипом. За словами виробника, потужність GPU порівняно з Apple M1 Ultra збільшилася трохи менше ніж на третину (30%).
У Geekbench 5 (OpenCL Compute) графіка M2 Ultra змогла набрати 131 100 балів. Це результат на рівні GeForce RTX 4060 Ti. Більш потужна відеокарта RTX 4070 набирає приблизно на 34 000 балів більше. Якщо говорити про флагманські моделі NVIDIA, результат RTX 4080 становить понад 245 000 пунктів, а RTX 4090 - понад 324 000 пунктів.
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