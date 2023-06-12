Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT

Компанія Microsoft переведе декількох своїх найкращих дослідників у галузі штучного інтелекту з Китаю до Канади, що може зруйнувати важливий навчальний центр для підготовки талантів у сфері технологій у Китаї.

Про це пише Financial Times.

Microsoft Research Asia (MSRA), яка розташована в Пекіні, почала отримувати візи для переїзду своїх провідних експертів зі ШІ зі столиці Китаю до свого інституту у Ванкувері.

Видання зазначає, що переїзд може торкнутися від 20 до 40 співробітників. Особа, близька до Microsoft, повідомила, що цього року менше китайських співробітників переїде до Канади, де американський технологічний гігант створює нову лабораторію, в якій працюватимуть фахівці з усього світу.

Відповідне рішення може бути відповіддю на посилення політичної напруженості між США і Китаєм, а також захисним маневром, щоб запобігти переманюванню найкращих талантів китайськими технологічними групами.

Водночас, у Microsoft заявили, що озвучена цифра працівників, які можуть переїхати не є точною.