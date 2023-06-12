Фінансові новини
- |
- 12.06.23
- |
- 23:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
15:11 12.06.2023 |
Менеджер паролів у Google Chrome незабаром отримає підтримку біометричної автентифікації на PC і Mac, як це реалізовано на мобільних пристроях. Завдяки їй, ви зможете використовувати розпізнавання обличчя чи відбитків пальців для доступу до своїх паролів.
Це особливо зручно, якщо ви користуєтеся комп'ютером з іншими людьми й не бажаєте, щоб Chrome автоматично заповнював паролі вашого облікового запису іншим особам. Зверніть увагу, що для користування цією функцією потрібен PC або Mac зі вбудованим датчиком відбитків пальців або підтримкою розпізнавання обличчя. Google повідомляє, що ця функція "незабаром з'явиться" на комп'ютерах.
Крім того, Google анонсувала кілька інших оновлень для диспетчера паролів Chrome. Наприклад, тепер ви зможете додавати примітки до збережених паролів і легко імпортувати свої паролі з інших менеджерів. Замість використання прапорців, як раніше, ви можете завантажити файл CSV зі своїми обліковими даними з іншого менеджера паролів через меню налаштувань Chrome.
У версії Chrome для настільних комп'ютерів тепер також присутня окрема вкладка для диспетчера паролів, до якої можна отримати доступ, натиснувши нову опцію "Диспетчер паролів" у меню Chrome або вибравши "Керувати паролями", коли Chrome пропонує автоматично заповнити ваш пароль. Також ви можете створити ярлик на робочому столі, який швидко відкриває менеджер паролів Chrome.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Аудиторська служба: «Міноборони дійсно купляло яйця по 17 гривень за штуку, 170 гривень за десяток»
|Виробник Patriot пообіцяв передачу Україні додаткових систем
|Повернення до довоєнної системи оподаткування відтерміновується – депутат
|Рада уточнить положення про конкурс на посаду судді КС відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как выбрать доменное имя для сайта-магазина: лучшие практики
У РУБРИЦІ
|Microsoft планує відправити найкращих дослідників штучного інтелекту з Китаю до Канади – FT
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|У «Клубі експертів» відбулася тренінгова програма для журналістів щодо навичок надання першої медичної допомоги
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів
|Німеччина планувала встановити мільйон зарядних станцій для електромобілів, але водіям це не потрібно
Бізнес
|Apple придбала стартап Mira, який розробляє AR-гарнітури для американських військових та тематичних парків Nintendo
|У ЄС пропонують маркувати контент, створений штучним інтелектом
|Франція будує завод з виробництва чипів за $8 млрд заради «промислової незалежності»
|Японія інвестує у водень більше $100 мільярдів протягом 15 років
|У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях
|Штучний інтелект в Zoom може скласти короткий конспект зустрічі, яку ви пропустили
|Microsoft Word, Excel і Teams отримають нативні версії для Apple Vision Pro