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Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac

15:11 12.06.2023 |

Новини IT

 

Менеджер паролів у Google Chrome незабаром отримає підтримку біометричної автентифікації на PC і Mac, як це реалізовано на мобільних пристроях. Завдяки їй, ви зможете використовувати розпізнавання обличчя чи відбитків пальців для доступу до своїх паролів.

Це особливо зручно, якщо ви користуєтеся комп'ютером з іншими людьми й не бажаєте, щоб Chrome автоматично заповнював паролі вашого облікового запису іншим особам. Зверніть увагу, що для користування цією функцією потрібен PC або Mac зі вбудованим датчиком відбитків пальців або підтримкою розпізнавання обличчя. Google повідомляє, що ця функція "незабаром з'явиться" на комп'ютерах.

Крім того, Google анонсувала кілька інших оновлень для диспетчера паролів Chrome. Наприклад, тепер ви зможете додавати примітки до збережених паролів і легко імпортувати свої паролі з інших менеджерів. Замість використання прапорців, як раніше, ви можете завантажити файл CSV зі своїми обліковими даними з іншого менеджера паролів через меню налаштувань Chrome.

У версії Chrome для настільних комп'ютерів тепер також присутня окрема вкладка для диспетчера паролів, до якої можна отримати доступ, натиснувши нову опцію "Диспетчер паролів" у меню Chrome або вибравши "Керувати паролями", коли Chrome пропонує автоматично заповнити ваш пароль. Також ви можете створити ярлик на робочому столі, який швидко відкриває менеджер паролів Chrome.
За матеріалами: gagadget.com
 

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