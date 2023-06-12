На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм

П[thumb=left][/thumb]озов до Верховного суду штату Джорджія подав 5 червня радіоведучий Марк Волтерс (Mark Walters). ChatGPT не обдурив його особисто, але надав неправдиву інформацію про нього. Журналіст Фред Ріль (Fred Riehl) попросив ChatGPT резюмувати реальну справу федерального суду, пославшись на онлайн-файл PDF. У відповідь ChatGPT видав неправильне тлумачення про те, що Волтерс незаконно привласнив кошти некомерційної організації із захисту прав на зброю на суму в 5 мільйонів доларів. Хоча Волтерса ніколи не звинувачували в цьому.

І хоч журналіст не опублікував цю інформацію, Волтерс якимось способом дізнався про це і подав судовий позов за наклеп. Тепер він вимагає від OpenAI відшкодування збитків, хоча конкретна сума невідома.

До речі, ChatGPT та інші чат-боти нерідко видають неправдиву інформацію, оскільки їм складно відрізнити правду від вигадки. Тому OpenAI включає невелике застереження на домашній сторінці ChatGPT, що попереджає про те, що система може іноді генерувати неправильну інформацію.

Чи можна звинувачувати подібних чат-ботів у наклепі - незрозуміло. Сподіваємося, ця судова справа внесе ясність і, можливо, стане прецедентом для майбутніх судових розглядів.