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АНАЛІТИКА

Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів

22:30 08.06.2023 |

Новини IT

Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів

 

Qualcomm цього року представить флагманський мобільний процесор нового покоління. Він називатиметься Snapdragon 8 Gen 3.

Американська компанія тестує нову мобільну платформу у складі спеціального смартфона. Він називається Qualcomm Reference Design. Прототип пройшов тест на продуктивність у бенчмарку AnTuTu.

Результат пристрою склав 1 771 106 балів. За підсумками травневих випробувань лідером AnTuTu став iQOO Neo 8 Pro. Модель оснащена процесором Dimensity 9200+. Новий чип компанії MediaTek зміг набрати 1 358 352 бали.

Офіційна презентація Snapdragon 8 Gen 3 відбудеться в рамках конференції Snapdragon Summit. Захід відбуватиметься з 24 до 26 жовтня 2023 року на Гаваях.
За матеріалами: gagadget.com
 

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