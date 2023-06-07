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У Швейцарії почали встановлювати сонячні панелі на залізничних коліях
Стартап Sun-Ways отримав дозвіл Федерального відомства транспорту Швейцарії й почав встановлювати сонячні панелі у щілинах між коліями залізничної станції Buttes.
Цікаво, що Sun-Ways - не перша компанія, яка почала розгортати сонячні панелі на залізничних коліях. Італійська компанія з відновлюваної енергетики Greenrail і британська технологічна компанія Bankset Energy працюють над подібними технологіями, хоча експеримент у Швейцарії примітний з двох причин:
* Sun-Ways використовує панелі стандартного розміру, тоді як інші дві компанії використовують панелі меншого розміру.
* Процес укладання панелей - автоматизований, систему «розгортає» спеціально побудований поїзд, а не люди вручну.
Очікується, що пілотний проєкт вартістю $560 000 буде завершений цього літа, і дозволить встановити близько 60 сонячних панелей на 500-метровій ділянці залізничної колії поблизу міста Невшатель. На початку, 100% електроенергії, виробленої в рамках проєкту, спрямують на живлення місцевих домогосподарства, однак у майбутньому частина електроенергії може використовуватися для руху поїздів.
За словами співзасновника Sun-Ways Баптіста Данігерта, якщо покрити всі 5000 км колій швейцарської залізничної мережі сонячними батареями, то можна генерувати до 1 гігавата електроенергії на рік, чого достатньо для живлення близько 750 000 будинків.
Панелі вкладає звичайний поїзд, модернізований спеціальними інструментами для укладання панелей, однак у майбутньому компанія використовуватиме транспорт із двома вагонами: один для зберігання панелей, а інший - для їх встановлення.
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