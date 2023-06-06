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АНАЛІТИКА

Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей

09:04 06.06.2023 |

Новини IT

 

Корпорація Microsoft заплатить 20 млн доларів для врегулювання звинувачень Федеральної торгової комісії (FTC) США через незаконний збір особистої інформації про дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанію звинуватили в порушенні закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті через збір особистої інформації від дітей, які зареєструвалися в ігровій системі Xbox, не повідомивши та не отримавши згоди їхніх батьків.

Наказ Федеральної торгової комісії вимагає від Microsoft вжити заходів для покращення захисту конфіденційності дітей-користувачів Xbox.

"Запропонований нами наказ полегшує батькам захист конфіденційності своїх дітей в Xbox і обмежує інформацію, яку Microsoft може збирати та зберігати про дітей", - сказав представник FTC Семюел Левін.

Зазначається, що Microsoft зберігала дані, які вона збирала від дітей під час процесу створення облікового запису в ігровій системі з 2015 по 2020 рік.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Microsoft
 

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