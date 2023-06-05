Революція у діагностуванні раку. Його зможуть виявляти за аналізом крові

Випробування діагностики раку за допомогою аналізу крові показали перспективні результати. Про це повідомляє команда британських та американських учених.

Про нову розробку оголосили навесні 2020 року. За допомогою простого аналізу крові вчені сподіваються виявляти понад 50 видів онкологічних захворювань на ранніх стадіях - ще до появи симптомів.

Масштабні випробування розпочалися у 2021 році у Британії та США.

Британські вчені повідомляють, що серед п'яти тисяч людей, які відвідували лікарів в Англії та Уельсі, тест безпомилково виявив рак у двох випадках з трьох.

У 85% випадків він також правильно визначив локалізацію пухлини.

Механізм тесту, якому дали назву "Галерея", полягає в тому, що він шукає ознаки хімічних змін, що потрапляють із пухлини в кров, у генетичному коді ДНК.

Вчені наголошують, що робота над методикою далека від закінчення. Але вже після першої стадії випробувань можна стверджувати, що кількість врятованих пацієнтів зросте.

Тест також зніме навантаження з системи охорони здоров'я. Наприклад, кажуть вчені Оксфордського університету, зараз пацієнт, який звернувся до лікаря з таким симптомом, як втрата ваги, має пройти комплексне обстеження та здати низку аналізів.

Вчені сподіваються, що незабаром за допомогою "Галереї" можна буде швидко виключити найнебезпечнішу причину.

Хоча зараз негативний результат аналізу не є стовідсотковою гарантією відсутності в організмі захворювання: у 2,5% учасників випробувань тести не виявили рак, хоча згодом його діагностували за допомогою традиційних методів - сканів та біопсії.

Усунення цієї похибки розробники "Галереї" називають пріоритетом у подальшій роботі.

Тисячі врятованих життів

Тест ефективний при діагностуванні видів раку, що важко виявляються, таких як рак голови і шиї, кишківника, легень, підшлункової залози і горла.

Перші результати випробувань підсумують в окремому звіті пізніше, але вже зараз вчені говорять про успіх.

Система охорони здоров'я Британії NHS планує поширити випробування ще на мільйон людей у 2024 та 2025 роках.

"Раннє виявлення раку життєво важливе, і цей тест може допомогти нам зловити більше ракових захворювань на ранній стадії і допомогти врятувати тисячі життів", - говорить голова департаменту онкології NHS Пітер Джонсон.

Розробку методу проводить група американських учених з Інституту онкології Дана-Фарбер та Гарвардської медичної школи у співпраці з британцями з Інституту Френсіса Кріка та Університетського коледжу Лондона. Їхні результати опубліковані в академічному журналі Annals of Oncology видавництва Оксфордського університету.

Проєкт оплачує Grail, стартап із Кремнієвої долини, серед інвесторів якого - засновник Amazon Джефф Безос.