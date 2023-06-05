Кортана, прощавай! Microsoft припинить підтримку голосового асистента

Microsoft повідомила про те, що припиняє підтримку Cortana в Windows. Компанія повідомляє, що «більше не підтримуватиме Cortana в Windows як окрему програму», починаючи з кінця цього року.

Припинення підтримки Cortana для Windows насправді стало очікуваною новиною, оскільки на травневій конференції Build компанія Microsoft оголосила про впровадження нового інструменту під назвою Windows Copilot, який буде доступний на панелі завдань. З використанням штучного інтелекту цей новий інструмент буде надавати розширені можливості, включаючи узагальнення вмісту, редагування тексту, ставлення запитань та налаштування параметрів комп'ютера.

Cortana вперше була введена компанією Microsoft у Windows 10 у 2015 році, дозволяючи користувачам ставити нагадування, відкривати програми та ставити питання завдяки голосовим командам. Проте протягом останніх років Microsoft поступово обмежувала використання Cortana в Windows. З випуском Windows 11, цей цифровий помічник втратив свою видиму присутність на панелі завдань та більше не давав про себе знати під час початкового налаштування системи.

Точна дата видалення Cortana з Windows поки що не відома.