Razr 40 та Razr 40 Ultra — нові флагманські смартфони-«розкладачки» Motorola з гнучкими AMOLED екранами. Від €799

Motorola підготувала до випуску новий складаний смартфон Razr 40, який пропонується у двох модифікаціях: стандартній Razr 40 та покращеній Razr 40 Ultra.





Модель Razr 40 Ultra оснащена зовнішнім 3,6-дюймовим дисплеєм. Це найбільший дисплей серед пристроїв такого формфактора. Виробник використовує 10-бітну AMOLED панель з роздільною здатністю 1066×1056 пікселів і частотою оновлення 144 Гц. Основний LTPO AMOLED дисплей має діагональ 6, 9 дюйми, роздільну здатність 2640х1080 пікселів, частоту оновлення 165 Гц, підтримує HDR10+ і пікову яскравість 1400 ніт.

Новинка містить процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 або 512 ГБ вбудованої флешпам'яті UFS 3.1. У вирізах зовнішнього екрана розташувалася подвійна камера. Головний 12-мегапіксельний модуль з OIS доповнений 13-мегапіксельним надширококутним модулем, який також використовується для макрознімання. Фронтальна камера в отворі основного дисплея має 32-мегапіксельний сенсор. Сканер відбитків пальців розташований на бічній грані корпусу.

Корпус Motorola Razr 40 Ultra виготовлений з алюмінію 7000 серії. Заявлено захист від води та пилу за стандартом IP52. У цій моделі застосовується шарнір нової конструкції, в якому кількість компонентів знижено до 85, що має підвищити його надійність. У розкритому стані товщина смартфона становить 6,99 мм, у складеному - 15,1 мм. Маса - 188 г. Місткість батареї становить 3800 мАг. Підтримується швидке провідне заряджання потужністю 30 Вт і бездротове заряджання потужністю 5 Вт. Пристрій працює під керуванням Android 13 з оболонкою Moto MyUX та інтерфейсом Ready For, який застосовується при підключенні зовнішнього монітора.





Ціна Motorola Razr 40 Ultra починається з рівня €1199. Продажі в Європі вже почалися, а купити новинку в Україні можна буде у липні.

Стандартна версія Motorola Razr 40 отримала 1,5-дюймовий зовнішній дисплей з роздільною здатністю 368х194 пікселів. Внутрішній 6,9-дюймовий LTPO AMOLED дисплей підтримує роздільну здатність 2640х1080 пікселів і частоту оновлення 144 Гц.

У цьому випадку застосовується процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті стандарту UFS 2.2. Головний модуль камери отримав 64-мегапіксельний сенсор та оптичну систему стабілізації зображення. Ще користувачам доступний 13-мегапіксельний надширококутний модуль та 32-мегапіксельна фронтальна камера.

Як і у випадку старшого побратима, корпус виготовлений з алюмінію 7000 серії та забезпечує захист за стандартом IP52. Але товщина виявилася трохи більшою: 7,35 мм у розкритому стані та 15,8 мм у складеному вигляді. Маса - 188,6 мм. Користувачам доступна батарея місткістю 4200 мАг. Параметри зарядки - такі самі, як у Razr 40 Ultra.