ШІ-модель NVIDIA Neuralangelo здатна створювати 3D-об’єкти з 2D-відео

NVIDIA представила нову модель ШІ під назвою Neuralangelo, яка може створювати 3D-копії об'єктів з 2D-відео, будь то класичні скульптури чи звичайні вантажівки та будівлі.

У процесі своєї роботи Neuralangelo вибирає кілька кадрів, що показують об'єкт під різними кутами в 2D-відео, щоб отримати чітке уявлення про його глибину, розмір та форму. Потім вона створює грубе 3D-подання об'єкта, потім оптимізує його, щоб імітувати деталі реального об'єкта.

Модель здатна точно фіксувати найдрібніші деталі об'єкта, який користувач хоче відтворити у 3D. До них відносяться текстура, візерунки та колірні варіації. NVIDIA заявляє, що здатність Neuralangelo захоплювати складні текстури, такі як шорсткість черепиці та гладкість мармуру, значно перевершує попередні методи.





Здібностей моделі достатньо, щоб створювати корисні віртуальні об'єкти з відеороликів, знятих на смартфони. Це може дати авторам простий спосіб створення 3D відтворення для своїх проєктів. Це також швидке рішення: фахівці NVIDIA Research повідомили, що інструмент може створювати 3D-сцени протягом двох годин.

Як очікується, зрештою Neuralangelo дозволить розробникам імпортувати деталізовані об'єкти - чи то невеликі статуї, чи масивні будівлі - у віртуальне середовище для створення відеоігор чи промислових цифрових двійників. NVIDIA заявляє, що модель може створювати великомасштабні перспективи з кадрів із дронів, що полегшує розробникам відтворення реальних локацій в іграх. У моделі є багато інших потенційних сфер застосування, у тому числі у робототехніці, віртуальній реальності, архітектурі, мистецтві.

NVIDIA представить Neuralangelo на конференції Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, яка відбудеться з 18 по 22 червня у Ванкувері.