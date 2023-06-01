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"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Онлайн-магазин Electronic Arts нарешті додав оплату в гривнях
17:53 01.06.2023 |
Цей день настав! Після неодноразових прохань з боку ігрової спільноти та Мінцифри Electronic Arts нарешті реалізувала можливість для українців розраховуватися за покупки гривнями. Віднині ціни в сервісах EA відображаються в гривнях.
Так, в магазині EA ціни на ігри фігурують в гривнях. Також в гривнях вказуються ціни і в настільному застосунку EA App для ПК. Хоча української локалізації інтерфейсу програми все ще немає. Крім того, ціни на оформлення підписки на сервіс EA Play теж тепер відображаються в українській національній валюті. Для оплати замовлення треба буде використовувати банківську карту. Російські платіжні сервіси віднині не пропонуються для користувачів з України.
Скоріше за все, ціни в гривні, вказані на торговельних майданчиках EA, ще не остаточні. Вони можуть коригуватись в майбутньому.
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