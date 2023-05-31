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АНАЛІТИКА

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU

14:02 31.05.2023 |

Новини IT

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU

 

Intel вперше продемонструвала роботу мобільного процесора наступного покоління Meteor Lake на двох ноутбуках, до яких отримали доступ журналісти ComputerBase на виставці Computex 2023. Одним із його складових є VPU (Versatile Processing Unit) - чип штучного інтелекту, заснований на технології 3-го покоління Movidius, компанії, яку Intel придбала у 2016 році.

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU

 

Процесор Meteor Lake позначений як Intel 0000 складається з 16 ядер та підтримує 22 потоки обчислень. Він працює у конфігурації 6+8+2, два ядра виділені для SoC (складно зрозуміти зі слів сайту Wccftech про що конкретно йдеться). Процесор демонстрував частоту 0,37 ГГц за базової частоти 3,1 ГГц. Він має 1,6 МБ кешу L1, 18 МБ L2 і 24 МБ L3.

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU

 

Компанія бачить перспективні можливості апаратного прискорення ШІ на клієнтській платформі. Вона вперше продемонструвала можливості ядра штучного інтелекту Meteor Lake та розповіла про те, які компанії зараз працюють з Intel, щоб реалізувати переваги чипа ШІ з низьким енергоспоживанням.

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU

 

Однією з основних функцій VPU в Meteor Lake буде редагування та обробка відео в реальному часі. Сюди входять ефекти розмиття, заміна фону, функція візуального контакту (аналог NVIDIA Broadcast Eye Contact) або розпізнавання жестів. Ядро ШІ буде досить потужним навіть для захоплення руху в Unreal Engine.

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU

 

VPU буде прискорювати роботу генеративних ШІ, таких як Stable Diffusion. Звичайно, ці моделі ШІ можуть працювати на будь-якому обчислювальному пристрої з достатнім обсягом пам'яті, але спеціалізація CPU/GPU/APU значно прискорює цей процес. Intel співпрацює з такими компаніями, як GIMP та Adobe, щоб реалізувати ці можливості на ноутбуках з VPU Meteor Lake.

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU

 

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU

 

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU

 

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU

 

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU

 

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU

 

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU

 

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU

 

Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU
За матеріалами: ITC.ua
 

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