Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гігантські вантажні безпілотники Natilus отримають водневі двигуни потужністю до 2,5 МВт

09:48 31.05.2023 |

Новини IT, Транспорт

Гігантські вантажні безпілотники Natilus отримають водневі двигуни потужністю до 2,5 МВт

 

Компанія Natilus веде роботу над вантажними безпілотниками, які мають аеродинамічну схему "літаюче крило". Вони будуть обладнані водневими силовими установками.

Natilus розробила вантажний безпілотний літальний апарат Kona в масштабі 1 до 4. Він став результатом трирічних випробувань в аеродинамічній трубі. Безпілотник проходить тести в Каліфорнії та літає на двигунах внутрішнього згоряння. Воднева силова установка буде розроблена компанією ZeroAvia і дасть змогу скоротити викиди.


Перше льотне випробування повномасштабного дрона Kona заплановано на 2024 рік. Безпілотник матиме розмах крила 22 метри та зможе транспортувати вантаж вагою до 3800 кг на відстань до 1667 км, використовуючи авіаційний гас.

Natilus планує почати комерційну експлуатацію дрона у 2025 році. Безпілотник також буде оснащений водневою силовою установкою потужністю 600 кВт. ZeroAvia вже розробила і протестувала новий двигун. Однак Natilus доведеться скоротити або дальність перевезень, або вагу вантажів.

Крім того, компанія працює над більш габаритними дронами. Вони називаються Alision і Nordes. Їхня максимальна вантажність становить 60 000 кг і 100 000 кг відповідно. Для них ZeroAvia розробить водневі двигуни потужністю 2,5 МВт. Нові силові установки з'являться до 2026 року.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2802
  0,1043
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0646  0,02 0,07 37,5904  0,01 0,03
EUR 39,8304  0,01 0,02 40,6511  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес