Фінансові новини
- |
- 30.05.23
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ASUS показала відеокарту GeForce RTX 4070, яка обходиться без роз'ємів додаткового живлення
12:55 30.05.2023 |
Компанія ASUS підготувала до випуску модифіковану версію відеокарти GeForce RTX 4070. Особливістю моделі RTX 4070 Megalodon є відмова від роз'єму живлення 12VHPWR. Натомість пристрій оснащений пропрієтарним інтерфейсом, який служить для енергопостачання GPU.
ASUS RTX 4070 Megalodon - це перша відома високопродуктивна відеокарта покоління Ada, для якої не потрібні кабелі живлення або адаптери. Ця модель має прихований слот PCI, призначений для передачі живлення GPU без необхідності використання зовнішніх кабелів. Це може бути більш інноваційне та безпечне рішення, ніж новий роз'єм 12VHPWR потужністю 600 Вт, який став «гарячою» темою минулого року, коли траплялися випадки його плавлення.
Слід зазначити, що цей роз'єм - це концепт, який використовується лише цією однією відеокартою і лише однією материнською платою. Це не галузевий стандарт, і немає жодних підстав припускати, що інші компанії будуть використовувати такий самий підхід. Однак (одначе), такі концепти можуть спонукати виробників з часом впровадити цей тип системи подачі живлення як відкритий стандарт.
Перетворення цієї ідеї на галузевий стандарт вимагатиме чимало зусиль. NVIDIA тільки почала використовувати новий роз'єм живлення 12VHPWR на відеокартах серії RTX 40, і, швидше за все, вона не зацікавлена у реалізації нових ідей для систем живлення. Але якщо цей тип роз'єму будь-коли буде використовуватися як стандарт, він розв'яже деякі проблеми, включаючи прокладання кабелів і посилення фізичної підтримки відеокарт, які поступово стають все важчими.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Затриманий на хабарі депутат Київради від «Слуги народу» втік за кордон: САП просить оголосити його у розшук
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ проводить обшуки у голови «Укрзалізниці», – ЗМІ
|Влада Москви і Підмосков'я повідомила про атаку безпілотників
|Байден: Надання Україні ATACMS все ще розглядається
|Кравченко замість Князєва. Чому Верховний Суд вирішив поховати свою репутацію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ASUS показала відеокарту GeForce RTX 4070, яка обходиться без роз'ємів додаткового живлення
|У Китаї побудували перший у світі контейнеровоз, що працює на аміаку
|BMW представила концепт Touring Coupe
|Дебют Acer на ринку відеокарт: NVIDIA RTX 4090 Predator з рідинним охолодженням без зовнішнього радіатора та масивна Radeon RX 7900 XT
|Штучний інтелект NVIDIA «оживляє» персонажів відеоігор, створюючи надзвичайно реалістичні діалоги та анімації
|NVIDIA анонсувала Grace Hopper — суперчип для ШІ, а також суперкомп’ютер DGX GH200 на його основі
|Виробник культових жовтих шкільних автобусів Blue Bird відкриває підрозділ для електромобілів, який будуватиме 5000 електробусів на рік
Бізнес
|Google запускає в Україні новий навчальний курс із кібербезпеки
|BOE представила перший у світі 16K-дисплей діагоналлю 110"
|Google Play Games для запуску Android-ігор на ПК з Windows тепер офіційно доступний в Україні
|Стартапу Маска дозволили тестувати на людях чіпи для мозку
|Обмін паролями на Netflix обійдеться українцям у €3/місяць за кожного додаткового користувача
|Шакіл О'Ніл отримав виклик до суду по FTX просто під час баскетбольного матчу — до цього він місяцями ховався від кур'єрів
|Sony анонсувала портативний ігровий пристрій для стримінгу ігор з PS5 та бездротові навушники PlayStation з lossless аудіо