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Дебют Acer на ринку відеокарт: NVIDIA RTX 4090 Predator з рідинним охолодженням без зовнішнього радіатора та масивна Radeon RX 7900 XT
09:07 30.05.2023 |
Компанія Acer, яка відома недорогими ноутбуками, має намір підкорити ринок Hi-End відеокарт. Для цього потрібно зробити щось дивовижне, і в Acer придумали як: YouTube-канал GamersNexus показав прототип RTX 4090 Predator з замкнутою рідинною системою охолодження, що не вимагає виносного радіатора. Відеокарта займає три слоти.
Розмір СО можна порівняти з габаритами повітряних систем охолодження RTX 4090. Відео демонструє її зняття з відеокарти, але саму систему не розбирають.
На радіатор шириною 22,4 см прикріплені два вентилятори та дві помпи (на передньому та задньому торці, що робить відеокарту трохи довшою). Система охолодження розташована зверху мідної пластини, що накриває GPU, пам'ять та секції VRM.
Поки що немає жодних даних про ефективність такого охолодження.
NVIDIA RTX 4090 Predator - не єдиний прототип, продемонстрований Acer. Компанія також показала Radeon RX 7000 (імовірно RX 7900 XT) з логотипами Predator та Radeon. Великий радіатор із трьома вентиляторами говорить про те, що перед нами старша модель, а не RX 7600. На корпусі відеокарти є місце для третього роз'єму живлення, що опосередковано свідчить про пристосування під Radeon RX 7900 XTX.
Acer поки не підтвердила відеокарти офіційно та не називає термінів виходу. Карта 4090 Predator все ще проходить випробування, її дизайн може змінитися, але конструкція виглядає закінченою. Якщо СО виявиться ефективною, а ціна не перевищить розумну планку, дебют компанії у новому для себе сегменті може бути вдалим.
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