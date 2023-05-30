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АНАЛІТИКА

Штучний інтелект NVIDIA «‎оживляє» персонажів відеоігор, створюючи надзвичайно реалістичні діалоги та анімації

23:08 29.05.2023 |

Новини IT

Штучний інтелект NVIDIA «&#8206;оживляє» персонажів відеоігор, створюючи надзвичайно реалістичні діалоги та анімації

 

Новий інструмент компанії NVIDIA ACE (Avatar Cloud Engine) дозволить розробникам трансформувати ігри, наділивши неігрових персонажів (NPC) штучним інтелектом.

Демоверсія технології була представлена Дженсеном Хуангом на виставці Computex 2023 у Тайбеї й дала змогу поглянути на те, що буде, коли ігровий світ впритул стикнеться зі штучним інтелектом. На відео показано сцену, де гравець розмовляє з власником магазину рамену, відповіді для якого генерує ШІ. Ось приклад діалогу:

Гравець: Привіт, Джин, як справи?

Джин: На жаль, не дуже.

Гравець: Чому?

Джин: Мене хвилює те, що поряд вирує злочинність, і останнім часом все дуже погіршилось. Мій магазин рамену потрапив під перехресний вогонь.

Гравець: Я можу чимось допомогти?

Джин: Якщо хочеш щось з цим зробити...Чув, що могутній кримінальний авторитет Кумон Аокі творить хаос у місті, тож він міг спричинити і це насильство.

Гравець: Я поговорю з ним, де його знайти?

Джин: Чув, що він тусується в підпільних бійцівських клубах у східній частині міста. Спробуй пошукати там.

Гравець: Добре, я піду.

Гравець: Бережи себе, Кай.

Великої різниці з іншими діалогами NPC тут немає, але вражає сам факт того, що генеративний ШІ реагує на звучання природної мови.


Коротка демонстрація не розкриває усіх можливостей NVIDIA ACE, але згідно з інформацією на сайті компанії розробники можуть використовувати програмне забезпечення, як локально, так і у хмарі, а повний пакет містить:

* NVIDIA NeMo - моделі базової мови та інструменти налаштування, які дозволяють створювати певні передісторії та особистості персонажів, що відповідають ігровому світу.

* NVIDIA Riva - модель, що забезпечує автоматичне розпізнавання мовлення та перетворення тексту в мовлення, щоб увімкнути живу розмову з NVIDIA NeMo.

* NVIDIA Omniverse Audio2Face - миттєво створює виразну анімацію обличчя для персонажів гри лише з використанням аудіоджерела. Audio2Face має роз'єми Omniverse для Unreal Engine 5, тож можна додавати анімацію обличчя безпосередньо до персонажів MetaHuman.

GSC Game World, один із провідних європейських розробників ігор, вже використовує Audio2Face у своїй майбутній грі STALKER 2: Heart of Chornobyl; а Fallen Leaf, незалежний розробник ігор, використовує інструмент NVIDIA для анімації облич персонажів у Fort Solis.

Під час попереднього брифінгу Computex віцепрезидент NVIDIA Джейсон Пол сказав, що технологія теоретично може дозволити NPC спілкуватися навіть один з одним.
За матеріалами: ITC.ua
 

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