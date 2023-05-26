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Google запускає в Україні новий навчальний курс із кібербезпеки
15:59 26.05.2023 |
Компанія Google оголошує про запуск нового Професійного сертифікату із кібербезпеки в Україні.
Програма онлайн-навчання розроблена фахівцями Google із десятирічним досвідом і допоможе підготувати слухачів без відповідного досвіду до роботи початкового рівня в галузі кібербезпеки менш ніж за шість місяців. Це створює більше можливостей для людей і сприяє заповненню зростаючої кількості вакансій в галузі кібербезпеки.
Протягом курсу слухачі зможуть набути базові навички із кібербезпеки, наприклад, як визначити загальні ризики, загрози та вразливі місця, а також методи, які допоможуть їх зменшити. Професійні сертифікати від Google із кібербезпеки доступні для українців на Coursera англійською мовою, отже базове знання мови допоможе в навчанні.
Щоб допомогти людям пройти ці курси, Google.org надає до 5000 стипендій вразливим категоріям українців через грант INCO - платформи, яка підтримує недержавні організації по всій Європі. Ці стипендії покривають доступ і повну підтримку до навчання від Google на Coursera.
Також в рамках ініціатив компанії щодо безпеки в Інтернеті розроблено спеціальний тренінг «Підвищте онлайн-безпеку свого бізнесу», щоб допомогти власникам малого та середнього бізнесу вдосконалити навички кібербезпеки. Він вже доступний 19 мовами, включно з українською.
Ці ініціативи в Україні запущено за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, національних проєктів Дія.Бізнес та Дія.Освіта, платформи Кібер Дія. Вони є частиною ширшої програми «Нові цифрові можливості з Google» - низки доступних онлайн-тренінгів для бізнесу та приватних осіб, які можна проходити в зручному індивідуальному темпі, і які призначені допомогти людям підготуватися до роботи в галузях з високим потенціалом зростання, таких як аналіз даних, цифровий маркетинг, електронна комерція тощо.
Google тісно співпрацює з урядами, галузевими експертами та місцевими організаціями, щоб зрозуміти, де є найбільші потреби, і адаптувати наше навчання задля задоволення цих потреб. Із зростанням цифрового бізнесу характер наданої підтримки та навичок буде неодмінно еволюціонувати, відображаючи зростаючі виклики в кібербезпеці та потребу в побудові кіберстійкості для створення безпечнішого світу для всіх.
Більше ресурсів щодо безпеки в Інтернеті можна знайти на освітньому хабі Google Знання.
Для тих, хто не в курсі
Питання кібербезпеки в останні роки стають все більш і більш актуальними. Глобально у 2022 році кількість кібератак зросла майже на 40%, і очікується, що ці тенденції продовжуватимуть зростати в наступні роки. За рік після початку повномасштабної війни в Україні кількість фішингових атак проти користувачів в Україні з боку росії збільшилася більш ніж утричі, а проти користувачів у країнах НАТО - в чотири рази. Саме тому важливою частиною нашої реакції на ці зростаючі загрози є підвищення рівня кібербезпеки серед населення та бізнесу як в Україні, так в Європі в цілому.
За даними ЄС, в 2022 році в Європейському союзі бракувало до 500 000 фахівців з кібербезпеки. За власним дослідженням Google, опублікованим раніше цього року, 46% малих і середніх підприємств повідомили, що не змогли найняти спеціалістів з кібербезпеки через відсутність кваліфікованих фахівців, високі витрати на їх найм або недостатню привабливість для кіберекспертів. І тиск зростає, оскільки 43% з цих малих і середніх підприємств повідомили, що стали жертвами кібератак протягом останніх 24 місяців.
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