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АНАЛІТИКА

BOE представила перший у світі 16K-дисплей діагоналлю 110"

15:45 26.05.2023 |

Новини IT

BOE представила перший у світі 16K-дисплей діагоналлю 110"

 

Доки прості геймери не можуть зважитися змінити QHD-монітор на 4K UHD, компанія BOE представила панель формату 16K. Дисплей був показаний на виставці Display Week 2023.

BOE розробила рідкокристалічну панель діагоналлю 110". Формат 16K означає, що екран має 8640 пікселів за вертикаллю та 15 360 пікселів за горизонталлю, тобто в 4 рази більше ніж у 8K, і одразу в 16 разів більше ніж у 4K. Зображення складається зі 132 млн пікселів.

Дисплей має коефіцієнт контрастності 1200:1 і відображає 99% колірної гами DCI-P3. Яскравість панелі становить 400 ніт. За словами журналістів, які відвідали виставку Display Week 2023, окремі пікселі не видно навіть на близькій відстані.

Коли компанія почне продавати новий дисплей, поки що невідомо. Але варто зауважити, що у світі не існує (формально) відеокарт, які підтримують формат 16K. Наприклад, топова модель GeForce RTX 4090 вартістю від $1600 відображає відео в максимальній роздільній здатності 8K.
За матеріалами: gagadget.com
 

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