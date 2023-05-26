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Google Play Games для запуску Android-ігор на ПК з Windows тепер офіційно доступний в Україні
13:53 26.05.2023 |
Google продовжує розширювати географію доступності сервісу Google Play Games на ПК. Спочатку сервіс почав працювати у статусі бета-версії у Гонконгу, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді та Австралії. Потім він з'явився у США, Канаді, Мексиці, Бразилії, Індонезії, Філіппінах, Малайзії та Сінгапурі.
Наразі бета-версія Google Play Games на ПК запускається в Європі, в тому числі в Україні. Загалом сервіс доступний вже в 56 країнах, пропонуючи доступ приблизно до сотні Android-ігор на комп'ютерах.
Для роботи з Google Play Games знадобиться 4-ядерний процесор, 8 ГБ ОЗП, 10 ГБ вільного місця на накопичувачі та як мінімум Windows 10 (v2004). Для роботи достатньо вбудованого GPU Intel UHD Graphics 630 або аналогічного, проте Google рекомендує «GPU ігрового класу», наприклад Nvidia GeForce MX450 й «8 логічних ядер». Повний перелік сумісних пристроїв виглядає так:
* NVIDIA GeForce GTX 600, 700, 800, 900 або 10
* NVIDIA Volta
* NVIDIA GeForce 16, 20 або 30
* Intel Iris Xe Graphics
* AMD Radeon HD 7790, 7850, 7870, 7950, 7970 або 7990
* AMD Radeon HD 8970 або 8990
* AMD Radeon R9 200
* AMD Radeon R7/R9 300
* AMD Radeon RX 400
* AMD Radeon RX 570, 580 або 890
* AMD Radeon RX Vega
* AMD Radeon VII
* AMD Radeon RX 5000 або 6000
Щоб випробувати Android-ігри на ПК, потрібно завантажити та встановити бета-версію Google Play Games з офіційного сайту проєкту.
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